En 1967, Boca Juniors empezó a construir 24 escuelas con forma de calesita: dónde fueron ubicadas y qué queda de aquella obra desconocida

La Escuela N° 258 de Oberá, Misiones, fue una de las construidas por Boca Juniors bajo la presidencia de Alberto J. Armando. Foto: Captura/viter.obera

En 1967, Boca Juniors impulsó una medida inédita en la época. Bajo la presidencia de Alberto J. Armando, el club llevó a cabo su función social y comenzó a construir 24 escuelas a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina.

Cada una de las instituciones costaron 2.500.000 pesos de aquel entonces y fueron edificadas en el contexto del Proyecto Escuelas Rurales. Los edificios tenían forma hexagonal y estaban hechos de chapa, por lo que eran conocidos como “calesitas”.

Para su construcción, el “Xeneize” firmó un convenio con el Estado Nacional comprometiéndose a donar una escuela en cada provincia argentina. En su gran mayoría, fueron ubicadas en parajes humildes y de grandes carencias.

Alberto J. Armando fue presidente de Boca Juniors de 1954 a 1955 y de 1960 a 1980. Foto: Wikimedia Commons

“Estamos inaugurando una nueva modalidad de encarar las actividades en una institución deportiva que puede decir con orgullo y sin vanidad que está modernizando al mostrar un camino que de ahora en más tendrán que transitar todas las agrupaciones similares que pretendan ser progresistas y adecuadas al tiempo que vivimos”, dijo Alberto J. Armando sobre el proyecto, según señalaba la revista Así es Boca.

Dónde fueron construidas las “escuelas calesita” de Boca Juniors y qué queda de ellas en la actualidad

El proyecto impulsado por Alberto J. Armando contemplaba la construcción y donación de 23 escuelas rurales distribuidas en distintos puntos de la Argentina. A estas se sumó una número 24, destinada a los jóvenes futbolistas de Boca Juniors en el predio de La Candela.

Según los registros del Gobierno de Salta, las 23 construcciones rurales quedaron terminadas hacia fines de 1969. Sin embargo, con el paso de las décadas, muchos de los edificios originales fueron ampliados, trasladados, reemplazados o destinados a otras funciones.

En julio de 2014, el Ministerio de Educación de Salta realizó un relevamiento que permitió recuperar el contacto con cinco establecimientos vinculados a aquella iniciativa:

Salta: Escuela N° 4102 Carmen Salas, ubicada en Ojo de Agua, Rosario de la Frontera. Según los registros oficiales, conserva aproximadamente la mitad de su estructura original, trasladada a un terreno más elevado en 1993 para evitar inundaciones. Entre Ríos: Escuela N° 48 Ricardo Güiraldes, situada en Colonia Crespo, a la altura del kilómetro 34 de la ruta 126. Sigue desarrollando actividades educativas, aunque en un edificio construido posteriormente. La estructura hexagonal original fue utilizada como centro de salud desde 2003. La Rioja: Escuela N° 300 Maestro Alilo Núñez, ubicada en La Aguadita, departamento de Chamical. El Mapa Educativo Nacional la registra como establecimiento rural activo. Es una de las que conservaron su estructura característica. Tucumán: Escuela N° 203 Tiburcio Díaz, en la zona de Simoca. Fue una de las instituciones que retomó el contacto con Boca Juniors mediante el programa Armando Escuelas. En 2021, la Fundación del club informó que trabajaría en mejoras para el establecimiento. El Ministerio de Educación de Tucumán volvió a registrar actividades de su comunidad educativa durante 2026. Misiones: Escuela N° 258, ubicada en Campo Ramón, departamento de Oberá. La institución recibió un edificio donado por Boca en 1968, que fue inaugurado en 1974, según su propio archivo histórico. En junio de 2026 figuró en la agenda oficial provincial como sede de una jornada de educación ambiental.

La Escuela N° 258 de Oberá, Misiones, fue una de las construidas por Boca Juniors bajo la presidencia de Alberto J. Armando. Foto: Captura/viter.obera

El relevamiento no constituía un inventario completo de las escuelas donadas, sino que identificaba cinco instituciones con las que las autoridades habían conseguido restablecer el contacto.

Casi seis décadas después del comienzo del proyecto, algunas instituciones continúan funcionando, otras conservan partes de sus construcciones originales y ciertos edificios encontraron nuevos usos.

No obstante, todavía no existe un relevamiento oficial que permita determinar con exactitud cuántas de las 23 estructuras rurales originales permanecen en pie.

La escuela de Boca Juniors que fue restaurada en Chubut en 2026

Otro ejemplo del legado educativo de aquella iniciativa se encuentra en la localidad de 28 de Julio, en Chubut, donde permanece la histórica Escuela Redonda, vinculada a las donaciones realizadas por Boca Juniors durante la presidencia de Alberto J. Armando.

El 26 de mayo de 2026, el Ministerio de Educación de Chubut inauguró las obras de reacondicionamiento del edificio, destinado a actividades formativas y prácticas agropecuarias de la Escuela Secundaria N° 773.

Los trabajos incluyeron mejoras en la climatización, instalación de calefactores, equipamiento para la cocina y acondicionamiento de los espacios destinados a las prácticas educativas.

Además, mediante una resolución ministerial, las autoridades formalizaron la asignación del predio a la Escuela N° 773 para el desarrollo de sus actividades pedagógicas.

De esta manera, una de las construcciones vinculadas a aquel proyecto de la década de 1960 recuperó su utilidad educativa, en una nueva etapa de su historia.