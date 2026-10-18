Sorpresa en Boca: Leandro Paredes fue convocado ante Vasco da Gama y sueña con jugar en el Maracaná

Leandro Paredes salió lesionado ante Instituto. Foto: Captura

La convocatoria de Leandro Paredes generó una fuerte expectativa entre los hinchas de Boca Juniors. El mediocampista integra la delegación que viajará a Brasil para enfrentar a Vasco da Gama, aunque su presencia dentro de la cancha todavía no está confirmada.

El campeón del mundo se recupera de un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho, sufrido durante el empate 2-2 frente a Instituto. Apenas 11 días después de aquella lesión, Paredes volvió a trabajar junto a sus compañeros y recibió el visto bueno para formar parte de la convocatoria.

La decisión final quedará en manos de Rodolfo Arruabarrena, quien deberá evaluar si el futbolista puede ser titular, esperar su oportunidad en el banco de suplentes o simplemente acompañar al plantel.

Cómo está Leandro Paredes de su lesión

Desde que se confirmó el desgarro, Paredes realizó una recuperación intensiva con tareas de gimnasio, trabajos de kinesiología y ejercicios progresivos con pelota.

Leandro Paredes, el capitán de Boca Juniors. Foto: X @BocaJrsOficial

Su evolución fue favorable y pudo participar de una parte del entrenamiento junto al grupo. Sin embargo, los tiempos habituales de recuperación para una lesión muscular obligan a mantener la cautela.

En Boca quieren contar con su capitán para un encuentro decisivo, pero también buscan evitar una recaída que pueda dejarlo afuera durante varias semanas. Por eso, su estado físico será analizado hasta pocas horas antes del partido.

La decisión que deberá tomar Arruabarrena

La posible presencia de Paredes representa una alternativa importante para el entrenador. El mediocampista es una pieza fundamental por su capacidad para ordenar al equipo, administrar la pelota y acelerar los ataques.

Convocados de Boca para el partido ante el Vasco de Gama en Brasil Foto: Instagram @bocajrs

Una de las opciones es que comience como suplente y sea utilizado durante el segundo tiempo. También existe la posibilidad de que juegue desde el inicio, aunque con una cantidad limitada de minutos.

El contexto deportivo puede influir en la decisión. Boca deberá revertir el 1-0 sufrido en el encuentro de ida, por lo que necesita asumir una postura ofensiva sin quedar expuesto ante los contraataques del conjunto brasileño.

Boca también recupera otras alternativas

Además de Paredes, Alan Velasco y Sebastián Villa aparecen entre las novedades de la convocatoria. Ambos futbolistas atravesaron diferentes problemas físicos y serán evaluados antes de la revancha.

La recuperación de estas variantes amplía las posibilidades ofensivas de Arruabarrena para un partido que puede marcar el rumbo de la temporada.

Cuándo juegan Boca y Vasco da Gama

La revancha entre Vasco da Gama y Boca se disputará el martes 20 de octubre, desde las 21.30, en el Maracaná.

El Xeneize necesita ganar por dos goles para avanzar directamente. Una victoria por la mínima llevaría la definición a los penales.

La presencia de Leandro Paredes en la convocatoria alimenta la ilusión, aunque la gran incógnita se mantendrá hasta último momento: si el capitán estará solamente en Brasil o también podrá ayudar a Boca dentro de la cancha.