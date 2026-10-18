Fernando Montero, médico, sobre la posibilidad de que Paredes juegue desgarrado: “El atleta de elite es como un auto de carrera: está o por romperse o está roto”

El médico profundizó el manejo de los deportistas de élite en estas situaciones. Foto: Captura de pantalla

La posibilidad de que Leandro Paredes juegue con un desgarro muscular en la revancha de Boca ante Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana abrió un debate sobre los riesgos de acelerar su recuperación. El médico Fernando Montero, conocido como Monti en las redes sociales, explicó que existen técnicas utilizadas en el deporte profesional para facilitar la participación de futbolistas lesionados, aunque su aplicación depende de la gravedad y las características de cada caso.

Leandro Paredes salió lesionado ante Instituto.

Qué dijo el médico Fernando Montero sobre jugar al fútbol con un desgarro

“¿Un jugador de fútbol con un desgarro muscular puede jugar un partido y no seguirse desgarrando? La respuesta es sí. Depende mucho del desgarro”, afirmó Montero en un video publicado en sus redes sociales.

El especialista comparó el tejido muscular con una tela para explicar cómo una pequeña rotura puede extenderse cuando continúa sometida a tensión. “Capaz tiene un desgarro de cuatro milímetros y después del partido pueden ser un par de centímetros. Pero realmente se puede lastimar o comprometer también el tendón”, advirtió.

La técnica que según Montero permite jugar lesionado sin sentir dolor

El médico describió un procedimiento destinado a reducir la tensión sobre la zona afectad con el objetivo de limitar el movimiento de las fibras lesionadas. “Cuando hacés una técnica en la cual le sacás toda la tensión de la zona ¿qué estás logrando? Hacés una técnica en la cual se quita la tensión”, explicó.

También sostuvo que combinar ese procedimiento con tratamiento antiinflamatorio y analgésico permitiría competir sin dolor y con un riesgo mínimo de agravar la lesión. “Se usa mucho a nivel elite”, aseguró Montero, quien aclaró que las posibilidades varían según el tamaño de la rotura y la eventual afectación del tendón.

Sin embargo, la ausencia de dolor no garantiza que una lesión muscular esté recuperada ni elimina el riesgo de una nueva rotura. Un consenso internacional publicado en el British Journal of Sports Medicine, elaborado con especialistas vinculados a 28 centros médicos de excelencia de la FIFA, establece que el regreso a la competencia debe considerar pruebas de fuerza, flexibilidad, funcionamiento muscular y autorización médica.

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Qué lesión tiene Leandro Paredes y cuáles son sus posibilidades de jugar contra Vasco

Paredes sufrió un desgarro de segundo grado en el isquiotibial derecho durante el empate de Boca frente a Instituto el pasado 9 de octubre. Inicialmente, los plazos estimados de recuperación lo dejaban fuera de ambos encuentros contra Vasco da Gama.

Sin embargo, el mediocampista comenzó a realizar trabajos de campo y mostró una evolución que mantiene abierta la posibilidad de disputar la revancha en el Maracaná. De esta manera, llegaría al compromiso con apenas 11 días de recuperación.

Leandro Paredes, el capitán de Boca Juniors. Foto: X @BocaJrsOficial

El encuentro está programado para el martes 20 de octubre a las 21.30 y Boca deberá revertir la derrota por 1-0 sufrida en La Bombonera. La decisión sobre la presencia de Paredes dependerá de su evolución y de las evaluaciones del cuerpo médico en conjunto con el entrenador Rodolfo “Vasco” Arruabarrena.

Cabe resaltar que no existe una confirmación de que se le haya aplicado la técnica descripta por el médico Montero ni evidencia de que dicho procedimiento garantice competir sin riesgo de agravar un desgarro.