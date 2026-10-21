Uno por uno, los próximos 5 partidos de Boca antes de la final de la Copa Sudamericana 2026

Leandro Paredes; Boca Juniors vs Vasco da Gama. Foto: REUTERS

Boca se clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2026 tras vencer 3 a 1 a Vasco da Gama en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro de manera agónica este martes 20 de octubre. Con un gol decisivo de Leandro Paredes a pocos minutos del final, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena dio vuelta la serie y aseguró su presencia en la definición del sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, aunque antes de ese compromiso, deberá afrontar cuatro partidos entre el Torneo Clausura y la Copa Argentina, incluido el Superclásico frente a River.

Cuándo vuelve a jugar Boca y cuál es su calendario hasta la final de la Sudamericana

Después de la clasificación en Brasil, Boca tendrá menos de un mes para preparar la final. Durante ese período, disputará partidos importantes tanto para el campeonato argentino como para sus aspiraciones en la Copa Argentina.

El primer desafío será frente a Independiente en Avellaneda este domingo 25, apenas cinco días después del partido en el Maracaná. Luego llegará el Superclásico ante River en la Bombonera, uno de los encuentros más esperados del calendario.

Por su parte, el cruce con Banfield por las semifinales de la Copa Argentina definirá si Boca consigue disputar otra final antes de terminar la temporada.

Miguel Merentiel festeja su gol ante Vasco da Gama. Foto: REUTERS

Qué necesita Boca para pelear por los títulos que quedan en 2026

Además de disputar la final de la Copa Sudamericana, el equipo de Arruabarrena continúa en carrera por otros objetivos nacionales. En la Tabla Anual, Boca comparte el primer puesto con Argentinos Juniors, ambos con 54 puntos. Detrás aparecen Rosario Central e Independiente Rivadavia, con 53 unidades cada uno.

Por este motivo, los encuentros ante Independiente, River y Defensa y Justicia tendrán un peso especial: sus resultados pueden determinar quién termina como líder de la clasificación general, que este año otorga un título. Boca también está en las semifinales de la Copa Argentina: si supera a Banfield el 14 de noviembre, avanzará a la definición prevista para el 2 de diciembre ante Atlético Tucumán o Platense.

Además, mantiene sus aspiraciones en el Torneo Clausura y una eventual consagración en ese certamen también le permitiría disputar el Trofeo de Campeones el 19 de diciembre contra Belgrano, ganador del Apertura.

El plan de Boca con Leandro Paredes después de su lesión y el gol en el Maracaná

La principal preocupación del cuerpo técnico pasa por la recuperación física de Leandro Paredes, protagonista del triunfo en Brasil. El mediocampista volvió a jugar apenas 11 días después de sufrir un desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha, ingresó a los 12 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Rodrigo Battaglia y convirtió el gol que aseguró la clasificación.

Aunque terminó el encuentro sin manifestar molestias, el cuerpo técnico deberá controlar su evolución antes de decidir cuánto tiempo podrá jugar en los próximos compromisos. Arruabarrena evaluará diariamente al capitán y administrará sus minutos para reducir el riesgo de una recaída, motivo por el cual su participación contra Independiente y en los encuentros posteriores dependerá de esas evaluaciones.

Leandro Paredes; Boca Juniors vs Vasco da Gama. Foto: REUTERS

El objetivo es que Paredes llegue en las mejores condiciones a la final del 21 de noviembre, donde Boca buscará conquistar nuevamente la Copa Sudamericana, torneo que ganó por última vez en 2005 de la mano del Coco Basile.