comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Uno por uno, los próximos 5 partidos de Boca antes de la final de la Copa Sudamericana 2026

Tras eliminar a Vasco da Gama en el Maracaná, el Xeneize afrontará el Superclásico, la Copa Argentina y la pelea por la Liga. El plan para cuidar a Paredes.

Redacción 26 Deportes
Por Redacción 26 Deportes
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Leandro Paredes (Boca Juniors) festeja su gol ante Vasco da Gama por la semifinal de la Copa Sudamericana.
Leandro Paredes; Boca Juniors vs Vasco da Gama. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Boca se clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2026 tras vencer 3 a 1 a Vasco da Gama en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro de manera agónica este martes 20 de octubre. Con un gol decisivo de Leandro Paredes a pocos minutos del final, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena dio vuelta la serie y aseguró su presencia en la definición del sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, aunque antes de ese compromiso, deberá afrontar cuatro partidos entre el Torneo Clausura y la Copa Argentina, incluido el Superclásico frente a River.

Cuándo vuelve a jugar Boca y cuál es su calendario hasta la final de la Sudamericana

Después de la clasificación en Brasil, Boca tendrá menos de un mes para preparar la final. Durante ese período, disputará partidos importantes tanto para el campeonato argentino como para sus aspiraciones en la Copa Argentina.

El primer desafío será frente a Independiente en Avellaneda este domingo 25, apenas cinco días después del partido en el Maracaná. Luego llegará el Superclásico ante River en la Bombonera, uno de los encuentros más esperados del calendario.

Por su parte, el cruce con Banfield por las semifinales de la Copa Argentina definirá si Boca consigue disputar otra final antes de terminar la temporada.

Contenido Recomendado

Con un golazo agónico de Leandro Paredes, Boca dio vuelta la sere contra Vasco da Gama y jugará la final de la Copa Sudamericana

Leandro Paredes (Boca Juniors) festeja su gol ante Vasco da Gama por la semifinal de la Copa Sudamericana.

Vasco da Gama vs. Boca Juniors:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

Portada de Vasco da Gama vs Boca Juniors por la Copa Sudamericana.
Miguel Merentiel festeja su gol ante Vasco da Gama.
Miguel Merentiel festeja su gol ante Vasco da Gama. Foto: REUTERS

Qué necesita Boca para pelear por los títulos que quedan en 2026

Además de disputar la final de la Copa Sudamericana, el equipo de Arruabarrena continúa en carrera por otros objetivos nacionales. En la Tabla Anual, Boca comparte el primer puesto con Argentinos Juniors, ambos con 54 puntos. Detrás aparecen Rosario Central e Independiente Rivadavia, con 53 unidades cada uno.

Por este motivo, los encuentros ante Independiente, River y Defensa y Justicia tendrán un peso especial: sus resultados pueden determinar quién termina como líder de la clasificación general, que este año otorga un título. Boca también está en las semifinales de la Copa Argentina: si supera a Banfield el 14 de noviembre, avanzará a la definición prevista para el 2 de diciembre ante Atlético Tucumán o Platense.

Además, mantiene sus aspiraciones en el Torneo Clausura y una eventual consagración en ese certamen también le permitiría disputar el Trofeo de Campeones el 19 de diciembre contra Belgrano, ganador del Apertura.

El plan de Boca con Leandro Paredes después de su lesión y el gol en el Maracaná

La principal preocupación del cuerpo técnico pasa por la recuperación física de Leandro Paredes, protagonista del triunfo en Brasil. El mediocampista volvió a jugar apenas 11 días después de sufrir un desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha, ingresó a los 12 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Rodrigo Battaglia y convirtió el gol que aseguró la clasificación.

Aunque terminó el encuentro sin manifestar molestias, el cuerpo técnico deberá controlar su evolución antes de decidir cuánto tiempo podrá jugar en los próximos compromisos. Arruabarrena evaluará diariamente al capitán y administrará sus minutos para reducir el riesgo de una recaída, motivo por el cual su participación contra Independiente y en los encuentros posteriores dependerá de esas evaluaciones.

Leandro Paredes (Boca Juniors) festeja su gol ante Vasco da Gama por la semifinal de la Copa Sudamericana.
Leandro Paredes; Boca Juniors vs Vasco da Gama. Foto: REUTERS

El objetivo es que Paredes llegue en las mejores condiciones a la final del 21 de noviembre, donde Boca buscará conquistar nuevamente la Copa Sudamericana, torneo que ganó por última vez en 2005 de la mano del Coco Basile.

Boca JuniorsFútbol Argentino
Redacción 26 Deportes
Redacción 26 Deportes

Autor

Equipo de Canal 26 dedicado a la actualidad del deporte argentino e internacional. Encontrá los resultados, la agenda de partidos y las últimas noticias de fútbol, básquet, tenis y automovilismo, con información sobre los principales torneos, equipos y deportistas. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Cuándo es y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana 2026

    Cuándo es y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana 2026

  2. Sauna, garage para motos acuáticas y un alquiler de 95.000 euros por semana:así es el nuevo yate de lujo que compró Lionel Messi

    Sauna, garage para motos acuáticas y un alquiler de 95.000 euros por semana: así es el nuevo yate de lujo que compró Lionel Messi

  3. Uno por uno, los 26 convocados a la Selección Argentina para el Mundial 2026:la lista completa de Lionel Scaloni

    Uno por uno, los 26 convocados a la Selección Argentina para el Mundial 2026: la lista completa de Lionel Scaloni

  4. “Las Malvinas son argentinas”:la bandera que emocionó al país en el festejo de la Selección ante Inglaterra

    “Las Malvinas son argentinas”: la bandera que emocionó al país en el festejo de la Selección ante Inglaterra

  5. Boca Juniors confirmó la venta de Exequiel Zeballos:jugará en el Monza de Italia

    Boca Juniors confirmó la venta de Exequiel Zeballos: jugará en el Monza de Italia
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Milei quiso reunirse con el rey Felipe VI en España, pero la Casa Real le puso una condición:qué pasó

Javier Milei con el rey Felipe VI de España

Javier Milei apuntó contra Pedro Sánchez en España:lo llamó “dictador” y pidió “sacar a los socialistas a patadas”

Diputados sesiona este miércoles:discapacidad, deudas familiares y propiedad privada, los temas clave

Brasil respondió a los insultos de Javier Milei a Lula en X:“Es una declaración antidemocrática, desequilibrada e impropia del jefe de Estado de un país amigo”

Economía

Crisis en la industria textil:la Justicia abrió el concurso preventivo de Teddy Karagozian y lo unificó con el de Hilado SA

Una fila de máquinas de hilar que están una al lado de la otra.

Tras romper la barrera de los 700 puntos, el riesgo país cierra a la baja apoyado en la mejora de los bonos

El riesgo país rompió la barrera de los 700 puntos por primera vez en un año:los 8 factores que encendieron las alarmas

Javier Milei cuestionó la frase “la gente no llega a fin de mes”:“Es una pelot... del tamaño de una casa”

Internacionales

La canción de Lali Espósito que Pedro Sánchez utilizó para responderle a Javier Milei:“Temazo argentino”

Pedro Sánchez y Javier Milei

Donald Trump se enfrentó a un periodista en la Casa Blanca y lo amenazó:“Más te vale tener cuidado”

El papa León XIV volvió a recorrer la plaza de San Pedro tras su operación por cáncer de pulmón:“Gracias por el apoyo y las oraciones”

Durante años fue una sede del Gobierno de España:ahora construirán una torre de 21 pisos con 158 viviendas de lujo