Con un golazo agónico de Leandro Paredes, Boca dio vuelta la sere contra Vasco da Gama y jugará la final de la Copa Sudamericana

Boca Juniors se hizo fuerte en Brasil, le ganó 3-1 a Vasco da Gama en el Maracaná y jugará la final de la Copa Libertadores. Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Leandro Paredes sobre el final marcaron los goles del conjunto de Rodolfo Arruabarrena, que pasó por encima a su rival. El uruguayo José Rodriguez había descontado para los brasileños.
Vasco da Gama vs Boca Juniors por la Copa Sudamericana 2026: Minuto a minuto en vivo
96´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Vasco da Gama y Boca Juniors por Copa Sudamericana 2026.
95´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.
94´ ¡Tiro desviado de Vasco da Gama!
Disparo de Thiago Henrique Mendes Ribeiro y el remate se va afuera.
91´ Córner para Boca Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Alan Velasco.
91´ Tarjeta amarilla para Boca Juniors
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Alan Velasco.
91´ Cambio en Boca Juniors
Entra Ayrton Costa y sale Sebastián Villa.
89´ Cambio en Vasco da Gama
Entra Claudio Paul Spinelli y sale Alan Lescano.
87´ Gooool de Boca Juniors
Leandro Paredes marca para Boca Juniors con asistencia de Alan Velasco.
86´ Fuera de juego en Boca Juniors
Posición adelantada de Enner Valencia.
83´ Córner para Vasco da Gama
Ejecuta el tiro de esquina Alan Lescano.
82´ ¡Vasco da Gama se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Bruno Duarte fue bloqueado por Facundo Herrera.
80´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.
80´ ¡Tiro desviado de Vasco da Gama!
Disparo de Alan Lescano y el remate se va afuera.
77´ Saque de arco para Vasco da Gama
Desde el fondo la pone en juego Leonardo César Jardim.
77´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Lautaro Di Lollo y el remate se va afuera.
77´ Córner para Boca Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Sebastián Villa.
76´ Cambio en Boca Juniors
Entra Enner Valencia y sale Miguel Ángel Merentiel.
76´ Cambio en Boca Juniors
Entra Alan Velasco y sale Leonel Flores.
73´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.
72´ ¡Tiro desviado de Vasco da Gama!
Disparo de Brenner Souza da Silva y el remate se va afuera.
65´ Gooool de Vasco da Gama
José Luis Rodríguez marca para Vasco da Gama.
62´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.
61´ ¡Tiro desviado de Vasco da Gama!
Disparo de Alan Lescano y el remate se va afuera.
60´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.
59´ ¡Tiro desviado de Vasco da Gama!
Disparo de Bruno Duarte y el remate se va afuera.
58´ Saque de arco para Vasco da Gama
Desde el fondo la pone en juego Leonardo César Jardim.
57´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.
57´ ¡Tiro desviado de Vasco da Gama!
Disparo de José Luis Rodríguez y el remate se va afuera.
56´ Cambio en Vasco da Gama
Entra José Luis Rodríguez y sale Paulo Henrique.
56´ Cambio en Boca Juniors
Entra Leandro Paredes y sale Rodrigo Battaglia.
54´ Fuera de juego en Boca Juniors
Posición adelantada de Sebastián Villa.
54´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Sebastián Villa fue bloqueado por Robert Renan Alves Barbosa.
49´ ¡Vasco da Gama se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alan Lescano fue bloqueado por Álvaro Montero.
46´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.
45´ Córner para Vasco da Gama
Ejecuta el tiro de esquina Alan Lescano.
45´ Cambio en Vasco da Gama
Entra Marino Hinestroza y sale Adson Ferreira Soares.
45´ Cambio en Vasco da Gama
Entra Brenner Souza da Silva y sale David Corrêa da Fonseca.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Jornalista Mário Filho!
Resumen estadístico del primer tiempo.
49´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Jornalista Mário Filho! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
44´ Córner para Vasco da Gama
Ejecuta el tiro de esquina Alan Lescano.
43´ Saque de arco para Vasco da Gama
Desde el fondo la pone en juego Leonardo César Jardim.
39´ Tarjeta amarilla para Vasco da Gama
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Thiago Henrique Mendes Ribeiro.
36´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.
36´ Tarjeta amarilla para Boca Juniors
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Nicolás Figal.
33´ Gooool de Boca Juniors
Miguel Ángel Merentiel marca para Boca Juniors con asistencia de Sebastián Villa.
32´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Sebastián Villa fue bloqueado por Alan Saldivia.
26´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.
26´ ¡Tiro desviado de Vasco da Gama!
Disparo de Thiago Henrique Mendes Ribeiro y el remate se va afuera.
26´ Córner para Vasco da Gama
Ejecuta el tiro de esquina Alan Lescano.
19´ Córner para Boca Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Sebastián Villa.
13´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.
11´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Facundo Herrera.
10´ ¡Tiro desviado de Vasco da Gama!
Disparo de Thiago Henrique Mendes Ribeiro y el remate se va afuera.
10´ Córner para Vasco da Gama
Ejecuta el tiro de esquina Alan Lescano.
6´ ¡Vasco da Gama se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Adson Ferreira Soares fue bloqueado por Facundo Herrera.
6´ Córner para Boca Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Lautaro Blanco.
5´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Leonel Flores fue bloqueado por Leonardo César Jardim.
3´ Goool de Boca Juniors
¡Testazo letal! Lautaro Di Lollo anota para Boca Juniors tras conectar un cabezazo.
3´ Córner para Boca Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Lautaro Blanco.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Jornalista Mário Filho, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Vasco da Gama y Boca Juniors por la Copa Sudamericana 2026 será arbitrado por Jesús Valenzuela.
Formación confirmada de Vasco da Gama
Titulares
- (1) Léo Jardim
- (30) Robert Renan
- (96) Paulo Henrique
- (4) Alan Saldivia
- (66) Cuiabano
- (7) David
- (28) Adson
- (22) Alan Lescano
- (23) Thiago Mendes
- (5) Santiago Sosa
- (19) Bruno Duarte
Suplentes
- (13) Daniel Fuzato
- (43) Lucas Freitas
- (55) Gabriel Pereira
- (6) Lucas Pitón
- (2) José Luis Rodríguez
- (3) Tchê Tchê
- (8) Jair
- (83) Ramon Rique
- (18) Marino Hinestroza
- (17) Nuno Moreira
- (20) Brenner
- (77) Claudio Paul Spinelli
Entrenador: Pedro Emanuel
Formación confirmada de Boca Juniors
Titulares
- (1) Álvaro Montero
- (3) Lautaro Blanco
- (2) Lautaro Di Lollo
- (42) Facundo Herrera
- (17) Leandro Lozano
- (25) Santiago Ascacíbar
- (6) Rodrigo Battaglia
- (18) Milton Delgado
- (19) Leonel Flores
- (22) Sebastián Villa
- (16) Miguel Ángel Merentiel
Suplentes
- (12) Leandro Brey
- (32) Ayrton Costa
- (4) Nicolás Figal
- (24) Dylan Gorosito
- (15) Williams Alarcón
- (27) Malcom Braida
- (7) Carlos Palacios
- (5) Leandro Paredes
- (11) Ángel Romero
- (53) Joaquin Ruiz
- (20) Alan Velasco
- (30) Enner Valencia
Entrenador: Rodolfo Arruabarrena
Así va la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2026.
¿Quién transmite el partido de Vasco da Gama y Boca Juniors?
Argentina: Disney+ Premium, ESPN se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Vasco da Gama vs. Boca Juniors por la Copa Sudamericana 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Vasco da Gama recibe a Boca Juniors en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Vasco da Gama vs. Boca Juniors:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Vasco da Gama y Boca Juniors por la Copa Sudamericana 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.