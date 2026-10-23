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Antes de la entrega del Premio Princesa de Asturias, Lionel Messi fue recibido por Leonor de Borbón

Por primera vez, la heredera al trono encabezó la audiencia en solitario con los galardonados en el hotel de la Reconquista de Oviedo.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Lionel Messi con la Princesa de Asturias.
Lionel Messi con la Princesa de Asturias. Foto: EFE
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Lionel Messi fue recibido por la Princesa Leonor en Oviedo antes de la gala de los Premios Princesa de Asturias, el cual recibirá este viernes.

La heredera al trono español encabezó, por primera vez, una audiencia en solitario con los premiados en el Salón Covadonga del hotel de la Reconquista.

Lionel Messi con la Princesa de Asturias.
Lionel Messi con la Princesa de Asturias. Foto: EFE

En un gesto cargado de simbolismo institucional, Leonor de Borbón saludó uno por uno a los galardonados, entre ellos el futbolista del Inter Miami, quien ingresó acompañado de Antonela Roccuzzo.

Todos los galardonados de la edicion 2026

  • Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026 a la cantante y escritora estadounidense Patti Smith.
  • Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026 al estudio de animación japonés Studio Ghibli.
  • Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026 a los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y al biofísico francés Pascal Mayer.
  • Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026 a la Bóveda Global de Semillas de Svalbard.
  • Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026 al historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash.
Lionel Messi con la Princesa de Asturias.
Lionel Messi con la Princesa de Asturias. Foto: EFE
  • Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 al futbolista Lionel Messi.
  • Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026 al escritor británico Julian Barnes.
  • Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026 a la astronauta estadounidense Christina Koch.

Premio Princesa de Asturias de los Deportes: qué significa y quiénes lo ganaron antes que Messi

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes distingue la trayectoria deportiva de Messi, su talento y su compromiso solidario.

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El jurado destacó su “deslumbrante talento” y su “excepcional trayectoria”, además de su trabajo sostenido para facilitar el acceso a la educación y a la salud de los niños en situación de vulnerabilidad.

Victoria de Serena Williams en el US Open, REUTERS
Victoria de Serena Williams en el US Open, REUTERS

A lo largo de los últimos años, el galardón reconoció a importantes referentes del deporte mundial. Entre los ganadores se encuentran Serena Williams, Carolina Marín, Eliud Kipchoge, Teresa Perales, Carlos Sainz y Lindsey Vonn. También fueron distinguidos la Fundación Olímpica para los Refugiados, el Equipo Olímpico de Refugiados, los alpinistas Reinhold Messner y Krzysztof Wielicki, y los All Blacks, la histórica selección de rugby de Nueva Zelanda.

Lionel MessiPrincesa de AsturiasPremios
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

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