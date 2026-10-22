Lionel Messi recordó a su papá antes de recibir el Premio Princesa de Asturias en España: “Seguramente lo estará disfrutando”

Messi y el recuerdo de su papá. Foto: Instagram.

Lionel Messi llegó a Oviedo para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes y compartió una reflexión cargada de emoción sobre su padre, Jorge, quien falleció el pasado 8 de agosto. El capitán de la Selección Argentina contó por qué el reconocimiento tiene un valor especial para su familia y recordó la ilusión que le generaba a su papá.

Lionel Messi fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, este jueves en hotel de La Reconquista de Oviedo. Foto: EFE

En la previa de la ceremonia, que será este viernes 23 de octubre, Messi destacó que el galardón representa mucho más que sus logros dentro de la cancha. Según relató, su padre estaba “muy ilusionado y muy feliz” con la distinción y fue quien más lo impulsó a viajar a España para recibirla, a pesar de sus compromisos deportivos con el Inter Miami.

“Va más allá de lo que uno hace dentro de la cancha”, expresó Messi, quien también manifestó su convicción de que Jorge estará presente de alguna manera en este momento especial. “Seguramente lo estará disfrutando también”, agregó.

Lionel Messi fue galardonado y recibirá el premio este viernes 23 de octubre. Foto: EFE

Los valores que Lionel Messi busca transmitirles a sus hijos

Durante la entrevista, Messi recordó la educación que recibió de sus padres en Rosario y destacó la importancia del compromiso, el respeto y la solidaridad en su formación personal.

“Son los mismos que hoy, junto a Antonela, tratamos de transmitirles a nuestros tres hijos”, explicó el delantero, en referencia a los valores que comparte con su esposa, Antonela Roccuzzo.

Lionel Messi, galardonado con el Princesa de los Deportes, junto a Antonella Roccuzzo. Foto: EFE

Messi también habló sobre su paso por el Barcelona, institución que marcó su carrera profesional y su manera de entender el deporte. Allí aprendió que el rendimiento en la cancha es el resultado de una preparación que incluye responsabilidades, disciplina y compromiso fuera del campo de juego.

En ese sentido, remarcó que la formación de un jugador no se limita a los entrenamientos y los partidos, sino que requiere una conducta sostenida y una dedicación constante.

La solidaridad, otro de los motivos del reconocimiento

Además de sus logros deportivos, el jurado del Premio Princesa de Asturias destacó la labor solidaria del rosarino y su compromiso con el acceso a la educación y la atención sanitaria de los niños en situación vulnerable.

Entre las iniciativas mencionadas se encuentran su apoyo al SJD Pediatric Cancer Center Barcelona y las donaciones realizadas para ayudar a personas afectadas por incendios en Madrid y otras catástrofes.

Messi ya está en España para recibir el premio Princesa de los Deportes. Foto: EFE

“Siempre intentamos colaborar y ayudar en lo que podemos”, afirmó Messi. También aclaró que algunas de esas acciones se realizaron sin difusión pública, porque considera que lo importante es ayudar “de corazón”.

Este galardón distingue la trayectoria, el talento y el compromiso social de personalidades e instituciones vinculadas al deporte. En el caso de Messi, el jurado valoró tanto su carrera futbolística como su labor solidaria en favor de los sectores más desfavorecidos.

Premio Princesa de Asturias de los Deportes: qué significa y quiénes lo ganaron antes que Messi

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes distingue la trayectoria deportiva de Messi, su talento y su compromiso solidario. El jurado destacó su “deslumbrante talento” y su “excepcional trayectoria”, además de su trabajo sostenido para facilitar el acceso a la educación y a la salud de los niños en situación de vulnerabilidad.

Messi ya está en España para recibir el premio Princesa de los Deportes. Foto: EFE

A lo largo de los últimos años, el galardón reconoció a importantes referentes del deporte mundial. Entre los ganadores se encuentran Serena Williams, Carolina Marín, Eliud Kipchoge, Teresa Perales, Carlos Sainz y Lindsey Vonn. También fueron distinguidos la Fundación Olímpica para los Refugiados, el Equipo Olímpico de Refugiados, los alpinistas Reinhold Messner y Krzysztof Wielicki, y los All Blacks, la histórica selección de rugby de Nueva Zelanda.