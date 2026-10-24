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Franco Colapinto finalizó 15° en la tercera práctica libre en el Gran Premio de Estados Unidos: a qué hora es la clasificación

El piloto argentino de Alpine corre condicionado este fin de semana, ya que recibió una penalización de 10 puestos en la grilla de largada del domingo por modificaciones en su monoplaza.

Redacción 26 Deportes
Por Redacción 26 Deportes
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Franco Colapinto de Alpine durante los entrenamientos del GP de Estados Unidos.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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Franco Colapinto terminó 15° en la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1, en la antesala de la qualy, que se correrá a las 18.

En el inicio de las actividades en el circuito de las Américas de Austin, Texas, el piloto argentino de Alpine recibió una penalización de 10 puestos en la grilla de largada del domingo por modificaciones en su monoplaza.

En tanto, Colapinto había terminado en la posición 15 y 17 en las prácticas anteriores. Su mejor registro en esta última sesión fue de 1:34.982, un tiempo que le permitió mantenerse dentro de un segundo de los líderes en un trazado exigente como el de Austin.

El argentino volvió a completar un trabajo enfocado en la puesta a punto de su Alpine, priorizando el ritmo de carrera y la adaptación a las condiciones cambiantes de la pista.

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Franco Colapinto, Gran Premio de Singapur.
Franco Colapinto fue sancionado con 10 posiciones. Foto: REUTERS

De cara a la clasificación, el objetivo del piloto argentino será avanzar a las instancias decisivas y obtener la mejor posición posible, pese a que luego deberá retroceder diez lugares en la parrilla por la penalización. Por eso, una buena actuación en la qualy podría resultar clave para tener mayores posibilidades de remontada cuando se apaguen los semáforos en la competencia principal.

Fórmula 1: cronograma completo del GP de Estados Unidos

Sábado 24 de octubre

  • Clasificación: 18 horas

Domingo 25 de octubre

  • Carrera: 17 horas

*Horario de Argentina

Cuándo son las próximas carreras de la Fórmula 1

  • Gran Premio de México: del 30 de octubre al 1° de noviembre
  • Gran Premio de Brasil: del 6 al 8 de noviembre
  • Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre
  • Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre
  • Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre
Franco ColapintoFórmula 1Gran Premio de Estados UnidosAlpine
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