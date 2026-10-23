Colapinto fue sancionado con 10 puestos en la grilla del GP de Estados Unidos: cuál fue el motivo

Franco Colapinto fue sancionado en el GP de Estados Unidos Foto: REUTERS

Este domingo 25 de octubre, Franco Colapinto competirá en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 y ya tiene condicionada su largada en la carrera: fue sancionado luego de que Alpine realizara una modificación técnica en el auto y excediera el límite establecido por temporada.

La escudería del piloto argentino tuvo que reemplazar un componente técnico que significó la cuarta reparación en el año cuando el máximo permitido es de tres, según el reglamento de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). De esta manera, Colapinto perderá 10 posiciones en la grilla de salida del domingo sin haber realizado la clasificación.

Franco Colapinto, Gran Premio de Singapur. Foto: REUTERS

Además del oriundo de Pilar, hay otros pilotos que también superaron las tres modificaciones permitidas para los autos: Arvid Lindblad, de Racing Bulls y Gabriel Bortoleto, de Audi, fueron penalizados de la misma forma que Colapinto y ya tienen 10 lugares atrás en la salida de la carrera.

Por qué Alpine tuvo que hacer una modificación técnica en el auto de Colapinto

En las últimas carreras Colapinto se vio afectado por problemas con su Alpine y en más de una oportunidad tuvo que abandonar el circuito. Tal es así que, tras las fallas en el motor de combustión interna y en los sistemas de baterías, la escudería decidió renovar algunas piezas del vehículo para una mejor performance en Austin.

Sin embargo, este cambio perjudica de lleno al piloto que ya había adelantado que el equipo estaba analizando las posibles sanciones en caso de hacer modificaciones al auto.

“Tuvimos problemas en Singapur y no es secreto. Habrá que cambiar algunas cosas y estamos viendo las penalizaciones que vendrán en el resto del año. A mí se me rompió un motor y con lo de la batería en Singapur son problemas que llevan a tener que penalizar. Están viendo cuántos puestos”, dijo Colapinto en diálogo con ESPN el jueves.

Franco Colapinto revolucionó la Fórmula 1 con una MotoGP y un guiño a dos mundos del automovilismo. Foto: Reuters (Mike Segar)

A qué hora corre Colapinto el domingo

La carrera del GP de Estados Unidos se llevará a cabo el domingo 25 de octubre a las 17 hs de Argentina. Previamente hay un cronograma de actividades: este viernes 23 se realizó la primera práctica y queda restante la segunda, que está prevista para las 18 hs.

El sábado 24 se realizará la tercera práctica y más tarde, a las 18 hs, la clasificación en la que Colapinto deberá superar a Lindblad y Bortoleto para ganar una mejor posición en la largada del domingo, ya que estos pilotos cuentan con la misma penalización que él y podrían quedar aún más atrás.