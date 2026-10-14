Un clima adverso en los mercados golpeó a la Argentina y el riesgo país volvió a romper la barrera de los 600 puntos

Wall Street. Foto: REUTERS

El riesgo país de la Argentina interrumpió su racha positiva este miércoles, tras avanzar 12 unidades y romper la línea de los 600 puntos básicos.

De esta manera, el indicador clave que elabora el banco de inversión JP Morgan se posicionó en los 611 puntos y revirtió la tendencia bajista que venía registrando en las últimas jornadas.

La dinámica quiebra una estabilidad que se había mantenido durante una semana completa en los mercados financieros.

Sube el Riesgo País en la Argentina. Foto: EFE/EPA

El comportamiento estuvo condicionado por el clima de negocios global. Los inversores mostraron una mayor aversión al riesgo, lo que afectó directamente a los activos de las economías emergentes y repercutió de forma inmediata en las cotizaciones de la deuda.

En la plaza internacional más importante del mundo, Wall Street, el ánimo de los operadores se mantuvo con signo negativo durante toda la jornada. Los principales índices bursátiles de Nueva York reflejaron la cautela y el desarme de posiciones por parte de los fondos de inversión.

El índice industrial Dow Jones registró una caída moderada del 0,2% al mostrar una mayor resistencia frente a la volatilidad generalizada.

Sube el Riesgo País en la Argentina. Foto: EFE/EPA

La situación fue marcadamente distinta para las firmas tecnológicas, las cuales sufrieron el impacto más severo de la rueda.

Las fuertes pérdidas generalizadas en este sector arrastraron al índice Nasdaq, que se hundió un 2,1% al cierre de las operaciones.

El quiebre del piso de los 600 puntos en el riesgo país enciende alarmas moderadas entre los operadores, quienes ahora observan de cerca la apertura del jueves.