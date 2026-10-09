Suben las acciones argentinas en Wall Street y baja el Riesgo País en medio de una jornada positiva para los mercados

Acciones argentinas en Wall Street. Foto: REUTERS

Las acciones argentinas cierran la semana con una tendencia positiva, mientras que los bonos también muestran subas en una jornada favorable para los mercados en el cierre de la semana.

En tanto, el panel MERVAL opera con una suba de 0,5% al promediar las transacciones de este viernes, mientras que los ADRs en Nueva York también ofrecen una tendencia alcista.

Sube el Riesgo País en la Argentina. Foto: EFE/EPA

Los bonos de la deuda tienen un comportamiento mixto y el Riesgo País es de 584 puntos, bajando unos cuatro puntos en relación al cierre del jueves.

En la región ayuda la suba de 1,6% en el índice Bovespa de San Pablo, que se acerca a los 210.000 puntos. El referente líder de las acciones brasileñas sostiene una ganancia de 8,9% en la semana, después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

dólares Foto: NA

El dólar oficial en el Banco Nación cotiza en la jornada de este viernes a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta, sin cambios con relación al último cierre.

Cotizaciones de dólar este viernes 9 de octubre