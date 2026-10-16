comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

ANSES paga un plus mensual a jubilados por su cónyuge: cuáles son los requisitos para cobrarlo en octubre

Los jubilados y pensionados de ANSES pueden acceder en octubre de 2026 a un pago mensual por tener a su cónyuge registrado. El beneficio alcanza los $19.002, aunque en algunas zonas del país el monto es mayor.

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Jubilados
Jubilados Foto: Magnific
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente la Asignación Familiar por Cónyuge, una prestación destinada a determinados jubilados y pensionados.

Para octubre de 2026, el valor general del beneficio es de $19.002 mensuales. En la denominada Zona 1, el pago asciende a $37.695.

Este ingreso no debe confundirse con un bono extraordinario. Se trata de una asignación mensual que puede incorporarse al haber previsional mientras el titular cumpla con las condiciones establecidas.

Quiénes pueden cobrar el plus por cónyuge de ANSES

La asignación corresponde a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que tengan correctamente acreditado su matrimonio ante ANSES.

Contenido Recomendado

Cambio clave en Mi ANSES:cómo recibir avisos oficiales y evitar inconvenientes

ANSES.

ANSES:quiénes cobran este viernes 16 de octubre y qué DNI reciben el pago

ANSES: quiénes cobran este viernes 16 de octubre y qué DNI reciben el pago

También pueden acceder los titulares de la Pensión Honorífica para Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur, siempre que cumplan con los requisitos.

ANSES
Cobros ANSES Foto: ANSES

Las principales condiciones son:

  • Ser jubilado o pensionado del SIPA.
  • Tener el vínculo matrimonial acreditado en ANSES.
  • Residir junto con el cónyuge en la República Argentina.
  • Contar con los datos personales y familiares actualizados.
  • No superar los límites de ingresos vigentes.

Estar casado no garantiza automáticamente el cobro. El vínculo debe figurar correctamente en la base de datos del organismo previsional.

Cuánto paga ANSES por cónyuge en octubre

El importe varía según el domicilio del beneficiario:

  • Valor general: $19.002 por mes.
  • Zona 1: $37.695 por mes.

La Zona 1 comprende a jubilados y pensionados residentes en La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones.

El monto se deposita junto con el haber correspondiente y aparece detallado en la liquidación mensual.

Cuáles son los límites de ingresos

Para acceder al pago, el grupo familiar debe respetar los topes establecidos para las asignaciones familiares.

En octubre de 2026, el límite individual es de $3.209.863, mientras que el tope del grupo familiar es de $6.419.726.

Si uno de los integrantes supera el máximo individual, la pareja queda excluida del beneficio, aunque el ingreso total del hogar sea inferior al límite familiar.

Cómo verificar el vínculo en Mi ANSES

Los beneficiarios pueden comprobar si su cónyuge está registrado ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

ANSES
ANSES jubilados Foto: ANSES

Dentro de la plataforma deben consultar la sección de datos personales y relaciones familiares. Si la información está incompleta, pueden solicitar su actualización presentando:

  • DNI de ambos cónyuges.
  • Partida o certificado de matrimonio.
  • Datos personales y de contacto actualizados.

Qué hacer si el plus no aparece

Si el titular cumple con los requisitos, pero la asignación no figura en el recibo, deberá revisar su liquidación y verificar que el matrimonio esté correctamente acreditado.

También es importante controlar que no existan cambios en los ingresos, errores en los datos familiares o documentación pendiente.

La Asignación Familiar por Cónyuge es independiente del bono para jubilados de menores ingresos. Por lo tanto, una persona podría cobrar ambos conceptos si reúne las condiciones correspondientes.

ANSESJubiladosEconomía argentinaMatrimonio
Redacción Sociedad
Redacción Sociedad

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en la información útil para el día a día en la Ciudad de Buenos Aires y otras regiones. Leer bio

Notas Más leídas

  1. ANSES:quiénes cobran este viernes 16 de octubre y qué DNI reciben el pago

    ANSES: quiénes cobran este viernes 16 de octubre y qué DNI reciben el pago

  2. Préstamos para jubilados de hasta $40.000.000:requisitos, tasas de interés y cómo solicitarlos en octubre

    Préstamos para jubilados de hasta $40.000.000: requisitos, tasas de interés y cómo solicitarlos en octubre

  3. Carrefour lanzó una promoción 2x1 en electrodomésticos:qué productos se pueden comprar para el Día de la Madre

    Carrefour lanzó una promoción 2x1 en electrodomésticos: qué productos se pueden comprar para el Día de la Madre

  4. Fue a comer a Elena, el restaurante del Four Seasons, y el ticket se viralizó:cuánto gastó y qué consumió

    Fue a comer a Elena, el restaurante del Four Seasons, y el ticket se viralizó: cuánto gastó y qué consumió

  5. El FMI habló sobre el plan de Javier Milei y lanzó una señal clave para 2027

    El FMI habló sobre el plan de Javier Milei y lanzó una señal clave para 2027
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Miguel Ángel Pichetto exigió el cumplimiento de las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario

Miguel Ángel Pichetto.

Marcha universitaria:la UBA exigió identificar a los responsables de los incidentes y cumplir la ley de financiamiento

Marcha Federal Universitaria:más de 30 detenidos tras los incidentes entre manifestantes y policías en el Congreso

Axel Kicillof participó de la Marcha Federal Universitaria:“Defender la universidad pública es defender nuestra soberanía y el futuro del país”

Economía

ANSES paga un plus mensual a jubilados por su cónyuge:cuáles son los requisitos para cobrarlo en octubre

Jubilados

El FMI habló sobre el plan de Javier Milei y lanzó una señal clave para 2027

ANSES:quiénes cobran este viernes 16 de octubre y qué DNI reciben el pago

Préstamos para jubilados de hasta $40.000.000:requisitos, tasas de interés y cómo solicitarlos en octubre

Internacionales

La salud de León XIV:el papa ya realiza tareas cotidianas y ofició misa con su secretario personal

El Papa León XIV celebra misa en el hospital tras la operación.

Europa construirá su túnel submarino más grande:una obra de €1.000 millones para descongestionar Italia

No es ciencia ficción:China desarrolla robots autónomos tipo “manada de lobos” para la guerra

Alerta en Malvinas:Reino Unido recreó la guerra de 1982 con paracaidistas, cazas Typhoon y drones en las islas