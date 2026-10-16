ANSES paga un plus mensual a jubilados por su cónyuge: cuáles son los requisitos para cobrarlo en octubre

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente la Asignación Familiar por Cónyuge, una prestación destinada a determinados jubilados y pensionados.

Para octubre de 2026, el valor general del beneficio es de $19.002 mensuales. En la denominada Zona 1, el pago asciende a $37.695.

Este ingreso no debe confundirse con un bono extraordinario. Se trata de una asignación mensual que puede incorporarse al haber previsional mientras el titular cumpla con las condiciones establecidas.

Quiénes pueden cobrar el plus por cónyuge de ANSES

La asignación corresponde a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que tengan correctamente acreditado su matrimonio ante ANSES.

También pueden acceder los titulares de la Pensión Honorífica para Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur, siempre que cumplan con los requisitos.

Cobros ANSES Foto: ANSES

Las principales condiciones son:

Ser jubilado o pensionado del SIPA .

Tener el vínculo matrimonial acreditado en ANSES .

Residir junto con el cónyuge en la República Argentina .

Contar con los datos personales y familiares actualizados .

No superar los límites de ingresos vigentes.

Estar casado no garantiza automáticamente el cobro. El vínculo debe figurar correctamente en la base de datos del organismo previsional.

Cuánto paga ANSES por cónyuge en octubre

El importe varía según el domicilio del beneficiario:

Valor general: $19.002 por mes.

Zona 1: $37.695 por mes.

La Zona 1 comprende a jubilados y pensionados residentes en La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones.

El monto se deposita junto con el haber correspondiente y aparece detallado en la liquidación mensual.

Cuáles son los límites de ingresos

Para acceder al pago, el grupo familiar debe respetar los topes establecidos para las asignaciones familiares.

En octubre de 2026, el límite individual es de $3.209.863, mientras que el tope del grupo familiar es de $6.419.726.

Si uno de los integrantes supera el máximo individual, la pareja queda excluida del beneficio, aunque el ingreso total del hogar sea inferior al límite familiar.

Cómo verificar el vínculo en Mi ANSES

Los beneficiarios pueden comprobar si su cónyuge está registrado ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

ANSES jubilados Foto: ANSES

Dentro de la plataforma deben consultar la sección de datos personales y relaciones familiares. Si la información está incompleta, pueden solicitar su actualización presentando:

DNI de ambos cónyuges.

Partida o certificado de matrimonio.

Datos personales y de contacto actualizados.

Qué hacer si el plus no aparece

Si el titular cumple con los requisitos, pero la asignación no figura en el recibo, deberá revisar su liquidación y verificar que el matrimonio esté correctamente acreditado.

También es importante controlar que no existan cambios en los ingresos, errores en los datos familiares o documentación pendiente.

La Asignación Familiar por Cónyuge es independiente del bono para jubilados de menores ingresos. Por lo tanto, una persona podría cobrar ambos conceptos si reúne las condiciones correspondientes.