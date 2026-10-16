ANSES: quiénes cobran este viernes 16 de octubre y qué DNI reciben el pago

Cuándo cobrás según la terminación del DNI Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social avanza este viernes 16 de octubre de 2026 con una nueva jornada de acreditaciones correspondiente al cronograma mensual. En esta oportunidad, los pagos alcanzan a titulares de jubilaciones y pensiones, de la Asignación Universal por Hijo, de las asignaciones familiares y de la Asignación por Embarazo.

El dato principal es que la terminación del DNI cambia de acuerdo con cada prestación. Mientras que una parte importante de los beneficiarios cobrará con documentos finalizados en 5, otros grupos tendrán habilitado el depósito con DNI terminados en 4 o en 4 y 5.

El calendario de octubre había quedado interrumpido por el feriado del lunes 12 y fue retomado el martes 13. Durante los días posteriores, el organismo continuó con las acreditaciones según el último número del documento de cada titular.

Quiénes cobran ANSES el viernes 16 de octubre

De acuerdo con el cronograma previsto para octubre de 2026, este viernes cobran los siguientes beneficiarios:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo , con DNI terminados en 5 .

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) , con DNI finalizados en 5 .

Beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo o SUAF , con documentos terminados en 5 .

Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) , con DNI finalizados en 4 .

Beneficiarios de la Asignación por Prenatal, con DNI terminados en 4 y 5.

Cobros ANSES Foto: ANSES

Así, el último número del documento vuelve a ser determinante para saber si el dinero estará disponible durante la jornada. Los calendarios publicados coinciden en que los titulares de jubilaciones mínimas, AUH y asignaciones familiares con DNI terminado en 5 tienen fecha de pago el viernes 16. Para la AUE, en cambio, corresponde la terminación 4.

Jubilados y pensionados: qué DNI cobra este viernes

Los jubilados y pensionados cuyos ingresos no superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 5 recibirán el pago este viernes 16 de octubre.

Este grupo comenzó a cobrar el jueves 8, con los documentos finalizados en 0. Después de la pausa provocada por el fin de semana largo, el calendario se reanudó con las terminaciones 2, 3 y 4 entre el martes 13 y el jueves 15.

Luego del pago correspondiente al DNI 5, el cronograma continuará el lunes 19 de octubre con los documentos terminados en 6. Las acreditaciones para quienes perciben hasta un haber mínimo seguirán de manera escalonada hasta el jueves 22.

Es importante aclarar que los jubilados y pensionados que cobran más de un haber mínimo no están incluidos en la jornada del viernes 16. Para ese segmento, los pagos comenzarán el viernes 23 de octubre, con los DNI terminados en 0 y 1.

AUH y SUAF: los beneficiarios alcanzados por el pago

El viernes también será una fecha clave para quienes reciben la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo, conocida habitualmente como SUAF.

En ambos casos, cobran los titulares cuyo DNI termina en 5. El depósito se realiza en la cuenta bancaria informada ante la ANSES, por lo que no siempre es necesario concurrir a una sucursal para disponer del dinero.

ANSES jubilados Foto: ANSES

Quienes tengan documentos terminados en 6 deberán esperar hasta el lunes 19. Después cobrarán las terminaciones 7, 8 y 9 durante las jornadas siguientes, de acuerdo con el orden establecido para octubre.

En el caso de la AUH, quienes también tienen asignado el beneficio alimentario reciben ambos conceptos en la cuenta correspondiente, sin necesidad de realizar un trámite adicional para la acreditación prevista.

Asignación por Embarazo: quién cobra el 16 de octubre

Las titulares de la Asignación por Embarazo siguen un cronograma diferente. Para el viernes 16 de octubre, el pago está destinado a las beneficiarias con DNI terminado en 4.

La próxima fecha será el lunes 19, cuando cobrará el grupo con documentos finalizados en 5. El calendario continuará progresivamente hasta alcanzar todas las terminaciones previstas durante el mes.

Por su parte, la Asignación por Prenatal incluye este viernes a los DNI terminados en 4 y 5, según el calendario mensual completo.

¿Cobran las Pensiones No Contributivas este viernes?

Las Pensiones No Contributivas (PNC) no tienen una nueva acreditación prevista para el viernes 16. Ese calendario terminó el jueves 15 de octubre con los documentos finalizados en 8 y 9.

Los grupos anteriores habían cobrado de manera escalonada desde el jueves 8, agrupados cada jornada en dos terminaciones de DNI.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

Para confirmar la información personal, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro de la plataforma deben buscar la sección vinculada con cobros o prestaciones y revisar la fecha y el medio de pago asignados.

También se recomienda comprobar el saldo desde la aplicación o el home banking de la entidad financiera antes de acercarse a un cajero automático. El dinero depositado en la cuenta no necesita ser retirado obligatoriamente el mismo día, ya que permanece disponible para utilizarse mediante tarjeta de débito, transferencias o extracciones posteriores.