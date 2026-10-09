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Aguinaldo de Reparación Histórica ANSES: cómo saber si lo cobrás en diciembre y dónde figura

Los jubilados alcanzados por el programa pueden consultar este concepto desde su casa. El paso a paso para verificarlo en el recibo de haberes.

Redacción Sociedad
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La manera más sencilla de determinar si corresponde este concepto es revisar el recibo de jubilación o pensión. Foto: ANSES
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Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que reciben un haber reajustado por el Programa de Reparación Histórica pueden cobrar el concepto Aguinaldo Reparación Histórica. Se trata de la parte proporcional del sueldo anual complementario correspondiente a ese reajuste, que puede verificarse en el recibo de haberes. El aguinaldo previsional ordinario se abona en junio y diciembre.

Cómo saber si cobro el Aguinaldo de Reparación Histórica de ANSES

La manera más sencilla de determinar si corresponde este concepto es revisar el recibo de jubilación o pensión. Según explica oficialmente ANSES, el Aguinaldo Reparación Histórica corresponde a quienes cobran el Haber por Reparación Histórica.

Pagos ANSES
Los jubilados alcanzados por el programa pueden consultar este concepto desde su casa. Foto: ANSES

Por lo tanto, no se trata de un bono extraordinario para todos los jubilados. Su liquidación está relacionada con el reajuste previsional otorgado dentro del programa creado por la Ley 27.260, sancionada en junio de 2016.

La normativa estableció mecanismos para actualizar haberes y cancelar deudas previsionales. Además, contempló acuerdos con beneficiarios que habían iniciado juicios por reajuste antes del 30 de mayo de 2016 y también con personas que no habían presentado una demanda judicial, siempre que cumplieran los requisitos establecidos.

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Becas Progresar. Foto: NA.

Dónde aparece la Reparación Histórica en el recibo de jubilación

Los beneficiarios pueden consultar desde su casa los conceptos incluidos en su liquidación mensual. Para hacerlo, ANSES indica seguir estos pasos:

  • Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Seleccionar la sección Jubilaciones y Pensiones.
  • Elegir la opción Consultar recibos de haberes.
  • Abrir el recibo correspondiente al período que se desea revisar.
  • Comprobar si aparecen los conceptos Reparación Histórica o Aguinaldo Reparación Histórica.

ANSES define la Reparación Histórica como el ajuste de la jubilación realizado mediante aceptación voluntaria para actualizar los haberes conforme a fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

ANSES: reparación histórica
ANSES confirmó el pago del Aguinaldo de Reparación Histórica previsto para jubilados y pensionados para diciembre 2026. Foto: ANSES.

El organismo también identifica por separado la Prestación anual complementaria, que corresponde al aguinaldo ordinario abonado con los haberes de junio y diciembre.

Cuánto se cobra por el Aguinaldo de Reparación Histórica

El Aguinaldo Reparación Histórica no tiene un monto fijo para todos los beneficiarios. ANSES lo identifica como el proporcional del aguinaldo que corresponde a quienes cobran el Haber por Reparación Histórica.

Por ese motivo, la cifra depende del reajuste incorporado a cada prestación. Dos jubilados alcanzados por el mismo programa pueden recibir importes diferentes.

Quienes necesiten comprobar el monto deben consultar su liquidación en mi ANSES, donde figuran los conceptos correspondientes al cobro y los descuentos aplicados.

Además, quienes deseen verificar si están incluidos en el programa pueden buscar la opción Reparación Histórica, dentro del apartado Jubilaciones y Pensiones de mi ANSES.

La consulta permite distinguir el reajuste previsional del aguinaldo ordinario y de los bonos extraordinarios. El importe efectivo de cada período debe corroborarse en el recibo individual.

Este artículo fue elaborado por un periodista de Canal26.com con la asistencia de la IA.

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