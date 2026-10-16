En un contexto desfavorable, caen los bonos argentinos y el riesgo país sube por sexto día consecutivo

Acciones en Wall Street. Foto: REUTERS

En un contexto desfavorable, el cierre de la semana financiera se presenta con una baja en las acciones y un nuevo aumento del Riesgo País.

El indicador soberano sube a 629 puntos, por una nueva caída en los bonos.

Sube el Riesgo País en la Argentina. Foto: EFE/EPA

En Wall Street, en contraposición, el ADR de YPF sube 0,7%, a USD 51,46, mientras que Vista Energy rebota un 2,1 por ciento.

En tanto, el índice MERVAL cede 0,1%, mientras que los ADRs en Nueva York operan mixtos.

dólares Foto: NA

Por su parte, el dólar mayorista opera estable a $1513,50, mientras que la divisa al público en el Banco Nación cae cinco pesos a $1.530 para la venta. El dólar blue permanece ofrecido a 1.545 pesos.

En tanto, los precios del petróleo bajaban de forma marginal, pero se encaminaban hacia ganancias semanales debido a la incertidumbre sobre el suministro en Oriente Medio y a una reducción mayor de lo esperado de los inventarios de crudo de Estados Unidos.

Nueva crisis del petróleo Foto: Foto generada con IA

Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte descontaban 0,1%, a USD 106,80 el barril para entregar en diciembre, mientras que los futuros del crudo WTI (West Texas Intermediate) de Estados Unidos cedían 0,3%, a 97,64 el barril para noviembre.