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Caen los bonos argentinos y el riesgo país se dispara a un nuevo máximo en lo que va del año

El indicador del JP Morgan avanza más de un 4% en el comienzo de la semana. Acumula una suba del 11,2% en lo que va del décimo mes del año. Respecto al acumulado de 2026, el aumento alcanza el 18,2%. Los títulos Globales ceden 0,5% en Wall Street.

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El riesgo país se dispara a 675 puntos y alcanza el mayor nivel del año.
El riesgo país se dispara a 675 puntos y alcanza el mayor nivel del año. Foto: REUTERS
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El riesgo país de la Argentina vuelve a subir este lunes y trepa hasta los 675 puntos básicos, lo que implica un salto de más del 4% respecto del cierre previo y una nueva escalada que lo lleva al mayor nivel del año.

El indicador del JP Morgan avanza 29 unidades respecto a los 648 puntos en los que finalizó la jornada previa, lo que representa un incremento del 4,2%. Así, acumula una suba del 11,2% en lo que va del décimo mes del año. Respecto al acumulado de 2026, el aumento alcanza el 18,2%.

JP Morgan, banco de inversiones, Foto NA
JP Morgan, banco de inversiones, Foto NA

La cifra alcanzada en el arranque de las operaciones significa el mayor valor en lo que va del 2026 y en los últimos 12 meses, ya que el último registro más elevado corresponde a fines de octubre del 2025 cuando se ubicaba en 685 puntos.

El alza está propiciada por un nuevo declive de los bonos en dólares, que caen hasta 0,75% liderados por el Global 2046, seguido del Global 2041 (-0,6%), y el Global 2038 (-0,19%). Los Bonares presentan bajas de hasta 0,7% encabezados por el Bonar 2041 y el Bonar 2028, y seguido por el Bonar 2038 (-0,68%).

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En el inicio del nuevo indicador, las acciones caen 1,1%

Las acciones del panel principal MSCI MERVAL caen este lunes 1,1%, en el inicio de la nueva operatoria en la Bolsa de Comercio Argentina.

Desde este lunes rige la alianza la firma MSCI, entidad que asumió la administración y el cálculo de los principales índices accionarios pertenecientes al mercado local.

A partir de hoy el Índice MSCI MERVAL sustituye al Índice MERVAL y el Índice MSCI BYMA Argentina General reemplaza al Índice General BYMA.

Las bajas más pronunciadas se producen en Edenor (3,6%), BBVA (2,2%), Telecom (2%) y Transener (1,9%), entre otras.

Los ADRs en Nueva York también operan con mayoría de especies en rojo. Los bonos de la deuda muestran mayoría de caídas.

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