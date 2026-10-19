Caen los bonos argentinos y el riesgo país se dispara a un nuevo máximo en lo que va del año

El riesgo país se dispara a 675 puntos y alcanza el mayor nivel del año. Foto: REUTERS

El riesgo país de la Argentina vuelve a subir este lunes y trepa hasta los 675 puntos básicos, lo que implica un salto de más del 4% respecto del cierre previo y una nueva escalada que lo lleva al mayor nivel del año.

El indicador del JP Morgan avanza 29 unidades respecto a los 648 puntos en los que finalizó la jornada previa, lo que representa un incremento del 4,2%. Así, acumula una suba del 11,2% en lo que va del décimo mes del año. Respecto al acumulado de 2026, el aumento alcanza el 18,2%.

JP Morgan, banco de inversiones, Foto NA

La cifra alcanzada en el arranque de las operaciones significa el mayor valor en lo que va del 2026 y en los últimos 12 meses, ya que el último registro más elevado corresponde a fines de octubre del 2025 cuando se ubicaba en 685 puntos.

El alza está propiciada por un nuevo declive de los bonos en dólares, que caen hasta 0,75% liderados por el Global 2046, seguido del Global 2041 (-0,6%), y el Global 2038 (-0,19%). Los Bonares presentan bajas de hasta 0,7% encabezados por el Bonar 2041 y el Bonar 2028, y seguido por el Bonar 2038 (-0,68%).

En el inicio del nuevo indicador, las acciones caen 1,1%

Las acciones del panel principal MSCI MERVAL caen este lunes 1,1%, en el inicio de la nueva operatoria en la Bolsa de Comercio Argentina.

Desde este lunes rige la alianza la firma MSCI, entidad que asumió la administración y el cálculo de los principales índices accionarios pertenecientes al mercado local.

A partir de hoy el Índice MSCI MERVAL sustituye al Índice MERVAL y el Índice MSCI BYMA Argentina General reemplaza al Índice General BYMA.

Las bajas más pronunciadas se producen en Edenor (3,6%), BBVA (2,2%), Telecom (2%) y Transener (1,9%), entre otras.

Los ADRs en Nueva York también operan con mayoría de especies en rojo. Los bonos de la deuda muestran mayoría de caídas.