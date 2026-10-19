Rebotan las acciones en Wall Street, cae el petróleo y el riesgo país argentino alcanza su nivel más alto de octubre

Sube el Riesgo País en la Argentina. Foto: EFE/EPA

Los mercados financieros internacionales comenzaron la semana con señales mixtas: los futuros de Wall Street registran ganancias después de una fuerte caída semanal, mientras el petróleo retrocede y las bolsas europeas operan en terreno negativo. En Argentina, la atención se concentra en la próxima publicación de actividad económica, con el riesgo país en 648 puntos y el Banco Central acumulando compras de divisas.

Wall Street rebota y el petróleo cae: las claves de los mercados internacionales

Según el reporte financiero de Capital CAI, los futuros del S&P 500 avanzan un 0,6% y los del Nasdaq 100 suben un 1,3%, después de una caída semanal del 5,5%. La recuperación está encabezada por las compañías de semiconductores.

En el mercado de deuda estadounidense, el rendimiento del bono del Tesoro a diez años se mantiene en 5,087%, por debajo del máximo de 5,36% registrado el 7 de octubre. Los inversores seguirán especialmente la licitación de bonos a 20 años prevista para el miércoles.

Por su parte, el petróleo Brent cae un 1,4% y cotiza en torno a los 108 dólares por barril, después de haber subido casi un 4% el viernes. El retroceso se produce tras la decisión de Donald Trump de establecer exenciones a las sanciones recientemente impuestas a Rusia.

Las tensiones sobre la oferta energética continúan. El informe señala ataques de los hutíes contra Yanbu, un importante centro exportador saudita, y daños a dos embarcaciones en el Golfo Pérsico.

Argentina: el riesgo país llega a 648 puntos y el BCRA sostiene las compras

En el mercado argentino, el riesgo país cerró el viernes en 648 puntos, su nivel más alto desde el 2 de octubre. El dólar oficial se ubicó en $1.530, el MEP en $1.539 y el contado con liquidación en $1.618.

El Banco Central acumuló compras por 574 millones de dólares en tres ruedas y superó los 900 millones durante octubre, con reservas internacionales por encima de los 50.000 millones de dólares.

El próximo dato relevante será el informe de actividad económica del miércoles, ante las estimaciones de analistas que anticipan un tercer trimestre en recesión técnica.

Brasil, Europa y Asia: elecciones, protestas y crecimiento chino

En Brasil, las últimas encuestas muestran una competencia ajustada entre Flávio Bolsonaro, con el 50,3% de los votos válidos, y Lula da Silva, con el 49,7%, a una semana de las elecciones.

Las bolsas europeas, en tanto, registran pérdidas cercanas al 1% en promedio, con el CAC 40 francés retrocediendo un 1,1% tras las protestas del fin de semana.

En Asia, el Nikkei 225 cerró con una baja del 0,6%, mientras China informó un crecimiento económico interanual del 4,5% durante el tercer trimestre, superior al 4,3% del período anterior.

La agenda internacional continuará con los balances de Tesla y Netflix, además de la publicación de indicadores PMI en Estados Unidos y Europa.