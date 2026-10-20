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El riesgo país alcanzó su nivel más alto en casi un año: las 8 razones detrás de la suba

El indicador llegó a 675 puntos y encendió las alertas del mercado. La menor demanda de bonos y la incertidumbre internacional explican el salto.

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Un operador trabaja en la Bolsa de Nueva York.
Sube el Riesgo País en la Argentina. Foto: EFE/EPA
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El riesgo país de Argentina alcanzó los 675 puntos básicos el lunes 19 de octubre de 2026, su nivel más alto en casi un año, tras una nueva caída de los bonos soberanos en dólares. El indicador elaborado por JP Morgan acumuló siete jornadas consecutivas de subas en medio de la incertidumbre financiera internacional y la menor demanda de títulos argentinos. Un informe de Grit Capital Group identificó ocho factores que explican el deterioro, pese a algunas señales favorables de la economía argentina.

Por qué subió el riesgo país argentino y qué significa llegar a 675 puntos

El riesgo país mide la diferencia de rendimiento entre los bonos soberanos argentinos y los títulos del Tesoro estadounidense. Cuanto mayor es esa brecha, más elevada resulta la tasa que los inversores exigirían para financiar al Estado argentino.

Este lunes, los bonos soberanos en dólares registraron una caída promedio del 0,8%, mientras que el indicador avanzó desde los 648 hasta los 675 puntos. Según los registros de mercado, alcanzó su mayor valor desde fines de octubre de 2025.

El dato implica una prima de riesgo equivalente a 6,75 puntos porcentuales respecto de la referencia estadounidense. Esto representa un encarecimiento potencial del financiamiento externo y dificulta el regreso del país a los mercados internacionales de deuda.

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Las 8 razones que explican la fuerte suba del riesgo país

Según el análisis de Grit Capital Group difundido por Infobae, el comportamiento de los bonos argentinos responde a una combinación de factores financieros, económicos e internacionales.

  1. Caída de los bonos Globales: los títulos GD35, GD38 y GD41 retrocedieron entre 1,3% y 1,5%, mientras aumentó el costo de los seguros contra incumplimientos de deuda (CDS).
  2. Menor demanda de inversores argentinos: la participación de residentes en los bonos Globales cayó desde un máximo cercano al 33% hasta el 20,4%.
  3. Salida de divisas y ventas externas: los pagos de utilidades y dividendos al exterior sumaron USD 4.000 millones entre enero y septiembre, mientras las ventas de fondos internacionales presionaron las cotizaciones.
  4. Reorganización de carteras: varios fondos estadounidenses cierran sus ejercicios el 31 de octubre, una circunstancia que podría impulsar ventas de activos de mayor riesgo.
  5. Mayor interés por Brasil: las expectativas vinculadas con sus elecciones presidenciales concentran la atención de inversores especializados en América Latina.
  6. Incertidumbre europea: las tensiones económicas y financieras en Francia afectan el comportamiento de los mercados internacionales.
  7. Inflación y tarifas: aunque el índice de septiembre fue del 1,9%, vivienda y servicios públicos registraron un aumento del 3,1%.
  8. Falta de nuevos compradores: la combinación de menor liquidez, operaciones de cobertura y ausencia de factores que impulsen la demanda dificulta la recuperación de los bonos.
Wall Street. Foto: REUTERS

Cómo afecta la suba del riesgo país a la economía argentina y al bolsillo

El principal efecto de un riesgo país elevado es el mayor costo de financiamiento para el Estado. También puede influir sobre las condiciones de crédito de las empresas argentinas que buscan obtener fondos en el exterior.

Sin embargo, el aumento del indicador no produce automáticamente una suba del dólar, de los precios o de las tasas de los préstamos personales. Esas variables dependen también de la política monetaria, la oferta de divisas y las condiciones del mercado local.

De hecho, el Banco Central compró USD 18 millones durante la jornada del lunes, mientras que el dólar mayorista cerró en $1.524,50. Además, la balanza comercial de septiembre registró un superávit de USD 2.976 millones, un dato favorable que coexistió con la caída de los títulos públicos.

El desafío para los próximos meses será recuperar la demanda de bonos argentinos y reducir la prima de riesgo antes del proceso electoral de 2027. La evolución de las tasas internacionales, las reservas y la confianza de los inversores marcará el rumbo del financiamiento del país.

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