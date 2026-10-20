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Tras romper la barrera de los 700 puntos, el riesgo país cierra a la baja apoyado en la mejora de los bonos

El indicador del JP Morgan había tocado su nivel máximo en el año pero bajó a niveles similares al cierre del lunes. Dicho número no se registraba desde antes de las elecciones legislativas de 2025.

Matias Greisert
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Mercados, bolsa de valores, riesgo país, Wall Street. Foto: EFE/Justin Lane
Mercados. Foto: EFE/Justin Lane
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El riesgo país continúa recortando la suba inicial y, en la continuidad de la jornada de martes, se ubica en 672 puntos, que representa una diferencia menor en relación al último cierre.

La reversión se produce a causa de una mejora en el valor de los títulos públicos. Los mismos escalan hasta 0,7% (AL35D), aunque todavía persisten ciertos resultados negativos, como en el caso del AL41D (-0,6%) y AL29D (-0,2%).

Al iniciarse la rueda, el indicador soberano se disparó a 710 puntos como producto de la caída de los bonos de hasta 1,5%, pero con el correr de los negocios los títulos pasaron a terreno positivo y el riesgo país cedió.

Un operador trabaja en la Bolsa de Nueva York.
Sube el Riesgo País en la Argentina. Foto: EFE/EPA

De todas maneras, el nivel actual del índice soberano es el más alto desde las elecciones legislativas de 2025. El viernes 24 de octubre de 2025 había llegado a los 1.081 puntos y, tras la victoria del oficialismo el domingo 27, se desplomó a 652.

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Para esta nueva escalada confluyen, además, la incertidumbre internacional y una situación interna más compleja desde el punto de vista político ante la falta de resultados del plan económico. Los indicadores macroeconómicos tampoco muestran avances y presionan a los inversores que observan la dinámica del país.

En el plano externo, influye el rally del precio del petróleo, que se ubica en US$109, que estimula una alza en los precios de la energía, que luego replican en la inflación, lo cual puede impulsar una nueva suba de la tasa de interés en los Estados Unidos.

Extracción de petróleo. Foto: Unsplash.
Extracción de petróleo. Foto: Unsplash.

Los mercados se adelantan a este escenario y se desprenden de los bonos de los países emergentes, lo cual amplía la brecha de valor con el bono de referencia a 10 años del Tesoro de los Estados Unidos, que ahora rinde 5,15%. Al caer los bonos argentinos y seguir alta la cotización de referencia se produce el salto del riesgo país.

En tanto, las acciones que cotizan en Wall Street muestran desempeños mixtos, en donde avanzan Globant (3,4%) y Ternium (2,8%), mientras que los mayores retrocesos provienen de Pampa Energía (-1,8%) y Central Puerto (-2,7%).

En el plano local, el Merval también obtiene una merma de 0,4% hasta los 97.749,13 puntos, y la Bolsa porteña cae hasta 3,1% (Transener).

Riesgo PaísMercadosAcciones argentinas
Matias Greisert
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