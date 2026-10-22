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El riesgo país vuelve a superar los 700 puntos y el dólar oficial tocó un nuevo máximo

El indicador de JP Morgan rebotó por encima de los 700 puntos este jueves y refleja la creciente cautela de los mercados sobre la Argentina. El INDEC informó ayer que en agosto la economía cayó 1,7% interanual, la contracción más fuerte del año.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Mercados, bolsa de valores, riesgo país, Wall Street. Foto: EFE/Justin Lane
Mercados, bolsa de valores, riesgo país, Wall Street. Foto: EFE/Justin Lane
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El riesgo país, volvió a superar los 700 puntos en el inicio de las operaciones de este jueves 22 de octubre. El indicador que elabora JP Morgan saltó a 703 unidades, con un alza de 29 puntos con relación al último cierre. El número genera preocupación en el Gobierno ya que el día de ayer, a pesar de haber cerrado en 703 puntos, tendía a la baja luego del cierre.

La escalada del riesgo país se vio acompañada de una suba del precio del dólar que se vende a $1550.

En el plano local impacta la debilidad de la economía, luego de conocerse los últimos datos oficiales que dan cuenta de que la actividad ingresó en un ciclo recesivo.

El INDEC informó ayer que en agosto la economía cayó 1,7% interanual, la contracción más fuerte del año.

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Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC. Foto: NA

¿Por qué sube el riesgo país?

El riesgo país es un indicador económico que explica el “riesgo” que representa a los inversores del exterior invertir en la República Argentina, por lo cual la lógica económica de teorías tradicionales indica que, a mayor monto, menos inversiones llegan al país.

Algunas cuestiones que pueden afectar a la República Argentina en este aspecto son tanto internacionales como locales:

  • La suba en el rendimiento de los bonos de Estados Unidos, que elevó la referencia usada para los cálculos porque el riesgo país se calcula como la diferencia (spread) entre el rendimiento de los bonos argentinos y el de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que se consideran el activo más seguro del mundo. Si los bonos del Tesoro de EE.UU. empiezan a pagar una tasa más alta, esa tasa base que se usa como referencia sube. Entonces, aunque los bonos argentinos mantuvieran exactamente el mismo rendimiento, la comparación cambia.
  • Las dudas sobre el plan financiero del Gobierno para 2027 hicieron que muchos inversores vendieran bonos argentinos. Eso provocó una baja en sus precios y una suba en sus rendimientos.
  • Como el Gobierno no ofreció bonos en dólares en las últimas licitaciones de deuda, surgieron cuestionamientos sobre si podrá conseguir los US$5.000 millones que necesita el próximo año para afrontar vencimientos de deuda.
Desde 2027 comenzarán nuevos pagos al FMI por US$7.840 millones, una deuda que tiene prioridad sobre otros compromisos financieros. Foto: NA
  • Además, desde 2027 comenzarán nuevos pagos al FMI por US$7.840 millones, una deuda que tiene prioridad sobre otros compromisos financieros.

¿Cómo justificó Javier Milei la suba del riesgo país?

El presidente Javier Milei se refirió a la suba del riesgo país en El Observador de España, donde dijo que “hoy hay un mundo convulsionado”, es decir que culpabilizó a los factores externos y algunos pocos internos, desligando así las teorías que culpabilizaban al plan económico.

“Recibimos el el riesgo país en 3000 puntos y hoy está en 650 (por ayer). Están las tasas de intereses de Estados Unidos en los niveles más altos en los últimos 30 años. Argentina es un activo beta agresivo, bueno, y en la mala gatilla más. Pero también digamos que, cuando las cosas se normalicen, a Argentina le va a ir mucho mejor”, sentenció.

Javier Milei en España foro económico
El presidente argentino habló para El Observador en España. Foto: Prensa Gobierno

Milei afirmó que “la Argentina ahora está sufriendo dos impactos: el de la situación internacional, donde el petróleo pasó de US$60 dólares a US$110. Y si alguien cree que eso no tiene impacto es bastante tonto. Eso lo que hizo es que haya una contracción de la oferta y un salto en el nivel de precios”.

Economía argentinaRiesgo PaísDólares
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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