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Qué pasará con los autos chinos: la decisión del Gobierno que puede cambiar los precios en 2027

El Gobierno analiza cambios en el cupo 2027 de autos híbridos y eléctricos, una decisión que podría afectar a las marcas chinas y modificar los precios en Argentina.

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Autos chinos
Autos chinos Foto: REUTERS
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El mercado automotor argentino espera una definición clave. La demora en la apertura del cupo 2027 para importar autos híbridos y eléctricos sin pagar el arancel extrazona generó preocupación entre fabricantes, importadores y marcas que buscan ingresar al país.

La incertidumbre creció después de que Argentina adhiriera a una declaración internacional impulsada por Estados Unidos para enfrentar prácticas comerciales que podrían provocar distorsiones en sectores estratégicos.

Aunque el documento no menciona directamente a China, gran parte del debate se concentra en su capacidad industrial y en los bajos precios de sus vehículos eléctricos.

Por qué el cupo 2027 preocupa a las automotrices

El régimen permite importar una cantidad determinada de autos electrificados sin pagar el arancel del 35%. Este beneficio puede reducir considerablemente el precio final y volver competitivos a modelos que, fuera del programa, serían mucho más caros.

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Auto híbrido en taller mecánico.
Autos chinos
La decisión que podría afectar a las marcas chinas y modificar los precios en Argentina Foto: REUTERS

Por eso, la próxima licitación será determinante. La distribución de las unidades podría definir qué marcas crecerán durante 2027, qué vehículos llegarán al país y cómo evolucionarán los precios.

Entre las alternativas que circulan aparecen diferentes criterios:

  • Precio FOB del vehículo
  • Fecha estimada de llegada
  • Participación de mercado de cada marca
  • Nivel de producción nacional
  • Tecnología del modelo

Todavía no existe una confirmación oficial sobre el método que utilizará el Gobierno.

¿Los autos chinos podrían perder beneficios?

Los fabricantes chinos ganaron presencia internacional mediante vehículos híbridos y eléctricos con precios altamente competitivos. Un sistema de adjudicación concentrado en el menor valor FOB podría favorecerlos.

Sin embargo, agregar requisitos vinculados con la producción nacional o la participación previa en el mercado podría beneficiar a las terminales tradicionales y reducir las posibilidades de las nuevas marcas importadas.

La adhesión argentina al acuerdo internacional no implica un bloqueo automático contra los vehículos chinos. No obstante, podría impulsar una revisión de las condiciones utilizadas para otorgar las exenciones.

Qué puede pasar con los precios en 2027

La llegada de modelos sin el arancel extrazona aumentó la competencia y presionó a varias automotrices para revisar sus precios.

Si el Gobierno mantiene un cupo amplio, los consumidores podrían acceder a una mayor variedad de híbridos y eléctricos. En cambio, una reducción de las unidades o la aplicación de condiciones más estrictas podría encarecer determinados modelos.

Autos chinos
El Gobierno analiza cambios en el cupo 2027 de autos híbridos y eléctricos Foto: REUTERS

También podría ampliarse la diferencia entre los autos ingresados mediante el régimen y aquellos importados por fuera del cupo, que deben pagar el arancel correspondiente.

Tesla y las nuevas marcas, ante un escenario complejo

Un criterio basado en la participación histórica podría perjudicar a empresas que todavía no registran ventas en Argentina.

Tesla sería una de las posibles afectadas, ya que no cuenta con una cuota previa de mercado. Algo similar podría ocurrir con otras marcas que preparan su desembarco y dependen del cupo para ofrecer valores competitivos.

Las terminales radicadas en el país, por su parte, reclaman que se consideren la inversión, la producción y el empleo local.

La definición que puede cambiar el mercado

El Gobierno deberá equilibrar precios accesibles, competencia, producción nacional y transición hacia tecnologías más limpias.

Por ahora, no puede afirmarse que exista una restricción contra los autos chinos. Lo que está en discusión es cómo se distribuirá un beneficio fiscal capaz de modificar la oferta y los precios durante 2027.

Para los consumidores, la decisión será fundamental. Del nuevo cupo dependerán los modelos disponibles, sus valores y el futuro de los autos electrificados en Argentina.

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