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El Gobierno analiza postergar la privatización del Belgrano Cargas: una empresa se bajó de la licitación

Varias empresas pidieron más tiempo para presentar ofertas. El proceso comprende tres líneas ferroviarias y concesiones de 50 años.

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Avanza la privatización de Belgrano Cargas. Foto: Instagram @trenesargcargas
Privatización de Belgrano Cargas.
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El gobierno de Javier Milei evalúa prorrogar los plazos de la privatización del Belgrano Cargas ante los pedidos de empresas interesadas en participar de la licitación. La posibilidad fue confirmada este jueves 22 de octubre por fuentes oficiales citadas por TN un día después de que Grupo México anunciara que no presentará una oferta.

Por ahora, la fecha prevista para la apertura de propuestas continúa siendo el 11 de noviembre. El proceso incluye las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, cuya infraestructura ferroviaria será concesionada por 50 años.

Por qué el Gobierno podría postergar la licitación del Belgrano Cargas

Según informó TN, distintas compañías solicitaron una ampliación del plazo para preparar sus propuestas técnicas y económicas. Desde el Ministerio de Economía consideran viable conceder más tiempo, aunque todavía no se comunicó una modificación formal del cronograma.

La evaluación se dio después de que Grupo México, uno de los principales interesados en la operación, decidiera retirarse de la competencia. La empresa cuestionó particularmente el sistema de acceso abierto a las vías, conocido como open access, modelo que permite que distintos operadores utilicen una misma infraestructura ferroviaria, en lugar de reservar cada corredor exclusivamente para una compañía.

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Belgrano Cargas. Foto: NA.

Grupo México sostuvo que el esquema incrementaría los costos y reduciría la competitividad. En cambio, el Gobierno considera que podría ampliar la participación de operadores y aumentar el volumen de mercadería transportada por tren. En este marco, fuentes oficiales consultadas por TN minimizaron las consecuencias de la retirada de la compañía y aseguraron que “no altera el proceso”.

Entre las firmas mencionadas como potenciales participantes aparecen Wabtec, el grupo Roggio, empresas cerealeras y compañías vinculadas con la minería y la energía. Su eventual participación todavía no implica que hayan presentado ofertas.

Qué líneas incluye la privatización y cuánto deberán invertir las empresas

El proceso de privatización comprende 7.594 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias, correspondientes a las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza.

Según informó el Ministerio de Economía al anunciar la convocatoria, estos corredores conectan regiones productivas con puertos y pasos internacionales hacia Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

La privatización contempla tres componentes diferenciados: la concesión de la infraestructura ferroviaria, la venta de locomotoras y vagones mediante remates públicos y la concesión de uso de los talleres.

En el caso de las vías, los contratos tendrán una duración de 50 años e incluirán planes de inversión obligatoria. Las empresas adjudicatarias deberán ejecutar determinadas obras durante los primeros cinco años y podrán ofrecer proyectos adicionales.

El esquema también establece un sistema de peajes para utilizar la infraestructura. Las tarifas tendrán bandas de referencia y según la metodología económica, se toma como objetivo que el transporte ferroviario resulte al menos un 35% más barato que el transporte por camión.

La diferencia es relevante para actividades como la agricultura y la minería, que necesitan trasladar grandes volúmenes de producción hacia puertos y centros industriales.

Belgrano Cargas. Foto: NA.

Cuándo vence el plazo para presentar ofertas y qué puede pasar ahora

El cronograma vigente establece el 28 de octubre como fecha límite para realizar consultas sobre los pliegos. La presentación de propuestas debe completarse el 11 de noviembre antes de las 10 de la mañana, momento previsto para la apertura de ofertas. Sin embargo, ambos plazos podrían quedar sujetos a modificaciones si el Ministerio de Economía formaliza una prórroga.

La convocatoria fue autorizada mediante la Resolución 1350/2026, publicada en el Boletín Oficial el 20 de agosto, después de que la Ley Bases incluyera a Belgrano Cargas y Logística S.A. entre las empresas sujetas a privatización.

El procedimiento prevé separar sus unidades de negocio y disolver la sociedad estatal una vez perfeccionados los contratos correspondientes. Además de resolver una eventual extensión del cronograma, todavía resta avanzar con los pliegos para la subasta del material rodante y las condiciones de utilización de los talleres.

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