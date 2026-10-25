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Noviembre llega con cambios para los jubilados: aumento, bono y nuevas fechas de cobro

Los jubilados y pensionados tendrán novedades en noviembre de 2026: aumento de haberes, bono de $70.000 y posibles cambios en el calendario de pagos de ANSES.

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad
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ANSES cobros Foto: ANSES
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Los jubilados y pensionados de ANSES recibirán novedades en noviembre de 2026. Los haberes aumentarán un 1,93%, mientras continuará el pago del bono de $70.000 para los beneficiarios de menores ingresos.

La actualización responde al sistema de movilidad mensual, que toma como referencia la inflación informada dos meses antes. En este caso, se utiliza el Índice de Precios al Consumidor de septiembre.

Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en noviembre

Con el nuevo aumento, la jubilación mínima se ubicará en aproximadamente $444.158,45. Al sumar el bono extraordinario, el ingreso total llegará a $514.158,45.

Los principales valores de noviembre serán:

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ANSES
  • Jubilación mínima: $444.158,45.
  • Mínima con bono: $514.158,45.
  • PUAM: $355.326,76.
  • PUAM con bono: $425.326,76.
  • PNC por invalidez o vejez: $310.910,91.
  • PNC con bono: $380.910,91.
  • Jubilación máxima: $2.988.765,84.

El monto depositado puede variar según la prestación, los descuentos realizados y la situación particular de cada beneficiario.

Bono de $70.000: quiénes podrán recibirlo

El bono previsional de $70.000 estará dirigido principalmente a los jubilados que cobran el haber mínimo, titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y beneficiarios de determinadas Pensiones No Contributivas.

Créditos personales para jubilados Foto: anses

Quienes perciban una suma superior a la mínima, pero inferior a $514.158,45, podrán recibir un refuerzo proporcional hasta alcanzar ese límite.

Por ejemplo, si un jubilado cobra $490.000, podría recibir un bono de $24.158,45. En cambio, las personas cuyos haberes superen el tope establecido no accederán al complemento.

Es importante recordar que el bono no forma parte del haber permanente. Se acredita como un adicional y no se utiliza como base para calcular los próximos aumentos.

Por qué aumentan las jubilaciones en noviembre

Las jubilaciones y pensiones se actualizan todos los meses según la inflación registrada dos meses antes. Por ese motivo, el incremento de noviembre se calcula con el índice correspondiente a septiembre de 2026.

El ajuste también alcanza a prestaciones como la PUAM, las PNC y diferentes asignaciones sociales administradas por ANSES.

Aunque el porcentaje de aumento es igual para todas las prestaciones alcanzadas por la movilidad, el importe final depende del monto base de cada beneficio.

Cuándo cobran los jubilados de ANSES

El calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI y el monto del haber. ANSES publica fechas diferentes para quienes cobran hasta la jubilación mínima y para quienes reciben ingresos superiores.

Los beneficiarios pueden consultar la información ingresando en Mi ANSES con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Desde la plataforma también es posible revisar:

  • Fecha y lugar de cobro.
  • Recibo mensual de haberes.
  • Monto del aumento.
  • Bono liquidado.
  • Descuentos aplicados.

Antes de concurrir al banco, es recomendable verificar el cronograma oficial, ya que las fechas pueden modificarse por feriados o cuestiones administrativas.

Qué revisar antes de cobrar en noviembre

Los jubilados deben controlar su recibo digital para comprobar si el incremento y el bono fueron liquidados correctamente. También conviene mantener actualizados el domicilio, teléfono, correo electrónico y cuenta bancaria.

La principal novedad será el nuevo aumento, pero el total dependerá del tipo de prestación y del refuerzo correspondiente. En el caso de quienes cobran la mínima, el ingreso de noviembre llegará a $514.158,45 con el bono incluido.

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