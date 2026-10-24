ANSES: cómo activar el domicilio electrónico en Mi ANSES y qué tener en cuenta

Mi ANSES y Atención Virtual concentran buena parte de las consultas y solicitudes habituales. Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social cuenta con una herramienta digital para que jubilados, pensionados y otros beneficiarios reciban comunicaciones oficiales vinculadas con sus trámites. La adhesión es voluntaria, se realiza desde Mi ANSES y tiene un aspecto fundamental: las notificaciones pueden tener validez legal.

La ANSES incorporó el Domicilio Electrónico de la Seguridad Social, una función que permite centralizar comunicaciones administrativas en un espacio digital personal. La herramienta busca facilitar el acceso a información relacionada con prestaciones y gestiones, sin depender exclusivamente de los avisos en papel.

El servicio está disponible para personas mayores de 16 años que soliciten o perciban prestaciones de la Seguridad Social. Si bien activarlo es opcional, quienes decidan adherirse deben tener en cuenta que los mensajes recibidos pueden incluir notificaciones formales que requieren atención.

Mi ANSES Foto: ANSES

De qué se trata el domicilio electrónico de la ANSES

El Domicilio Electrónico de la Seguridad Social funciona como un canal digital para recibir comunicaciones oficiales del organismo. Los mensajes quedan disponibles en el apartado “Mi buzón”, al que se accede desde Mi ANSES, tanto en el sitio web como en la aplicación móvil.

Entre los avisos que pueden llegar por esta vía se encuentran:

Notificaciones y resoluciones administrativas.

Citaciones y pedidos de documentación.

Liquidaciones e intimaciones.

Comunicaciones vinculadas con trámites y prestaciones previsionales.

La característica principal del sistema es que no se limita a brindar información. Las notificaciones cursadas a través de este canal pueden tener efectos legales dentro del ámbito administrativo, por lo que es importante leerlas y prestar atención a los plazos que pudieran establecer.

Quiénes pueden adherirse a la nueva función

La herramienta está dirigida a personas mayores de 16 años que soliciten o reciban prestaciones de la Seguridad Social. Entre sus potenciales usuarios se encuentran jubilados, pensionados y otros beneficiarios que realicen trámites ante la ANSES.

La adhesión es voluntaria. Sin embargo, quienes opten por habilitar el servicio deben considerar que algunas comunicaciones pueden requerir la presentación de documentación o una respuesta dentro de un período determinado.

Cómo activar el domicilio electrónico en Mi ANSES

Para realizar el trámite, es necesario contar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. El procedimiento se completa de manera digital y contempla los siguientes pasos:

Ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Acceder al apartado “Domicilio y datos de contacto”.

Buscar la opción correspondiente al domicilio electrónico.

Leer y aceptar los términos y condiciones del servicio.

Informar una dirección de correo electrónico personal.

Validar el correo electrónico y finalizar la adhesión, siguiendo las indicaciones de la plataforma.

Una vez completado el procedimiento, las comunicaciones podrán consultarse desde la sección “Mi buzón”.

Es importante tener presente que las opciones disponibles pueden variar según la configuración de la plataforma. Por eso, conviene seguir las indicaciones que aparezcan durante el trámite.

Por qué es importante revisar Mi buzón

Uno de los aspectos centrales del domicilio electrónico es que el correo electrónico informado funciona como un medio de aviso. Es decir, recibir un mensaje en la casilla personal no reemplaza la consulta de la notificación dentro de Mi ANSES.

Por ese motivo, se recomienda ingresar periódicamente a la plataforma para comprobar si existen nuevas comunicaciones. Una notificación puede contener un requerimiento administrativo, una citación o información que demande una acción dentro de un plazo.

No revisar los mensajes podría generar inconvenientes para responder a tiempo, especialmente cuando se trata de documentación necesaria para continuar un trámite.

Trámites virtuales desde la app "Mi Anses". Foto: Freepik.

Qué tener en cuenta antes de activar el servicio

Antes de adherirse, es conveniente verificar que la dirección de correo electrónico esté escrita correctamente y que se encuentre en uso. También resulta importante consultar con frecuencia el buzón digital y leer con atención cada comunicación recibida.

Además, los usuarios deben proteger sus datos de acceso y utilizar únicamente los canales oficiales de la ANSES para ingresar a su cuenta.

De esta manera, quienes decidan habilitar el domicilio electrónico podrán consultar las comunicaciones administrativas de forma digital y realizar un seguimiento más ordenado de sus trámites y prestaciones.