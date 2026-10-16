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Murió Fernando Confessore a los 58 años: qué le pasó al meteorólogo que marcó una época en la televisión

Fernando Confessore murió a los 58 años. El reconocido meteorólogo construyó una extensa trayectoria en TN y eltrece.

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Murio Fernando Confessore
Murio Fernando Confessore Foto: Instagram @ferconfessore
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Fernando Confessore murió este viernes 16 de octubre de 2026 a los 58 años. La noticia causó una profunda conmoción entre sus compañeros y los televidentes que siguieron durante décadas sus pronósticos en TN y eltrece.

El reconocido meteorólogo falleció durante la madrugada y la información fue comunicada por su familia al canal donde desarrolló gran parte de su carrera. Su partida fue inesperada y generó un fuerte impacto dentro de la televisión argentina.

Qué se sabe sobre la muerte de Fernando Confessore

La muerte de Fernando Confessore ocurrió en las primeras horas del viernes. Sus compañeros confirmaron la triste noticia al comenzar la programación matutina y expresaron el dolor que atravesaba a todo el equipo.

Murio Fernando Confessore
Murio Fernando Confessore Foto: Instagram @ferconfessore

De acuerdo con las primeras informaciones, el meteorólogo habría sufrido una descompensación en su domicilio. Sin embargo, en las horas posteriores al anuncio no se había comunicado oficialmente una causa médica definitiva.

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Su fallecimiento sorprendió al público debido a que Confessore mantenía una presencia habitual en los medios. A lo largo de aproximadamente tres décadas, se convirtió en una de las figuras más reconocidas de TN y eltrece.

Quién era Fernando Confessore

Fernando Ezequiel Confessore nació en Buenos Aires el 18 de julio de 1968. Antes de comenzar su carrera televisiva, se formó como despachante de aeronaves en el Instituto Nacional de Aviación Civil.

En 1992 egresó como pronosticador meteorológico universitario de la Universidad de Buenos Aires. Ese mismo año ingresó al Servicio Meteorológico Nacional, donde trabajó en la recepción y el análisis de imágenes satelitales.

Su preparación técnica también incluyó conocimientos de meteorología aeronáutica y nefoanálisis. Esa formación le permitió explicar diferentes fenómenos climáticos con precisión, pero mediante un lenguaje accesible para la audiencia.

Una figura histórica de TN y eltrece

Confessore se incorporó a ARTEAR en diciembre de 1995. Desde 1997 comenzó a aparecer como columnista y presentador del pronóstico en distintos programas informativos de TN y eltrece.

Murio Fernando Confessore
Murio Fernando Confessore Foto: Instagram @ferconfessore

Con el paso de los años, su estilo cercano lo transformó en una figura familiar para los televidentes. No solo informaba sobre lluvias, temperaturas o tormentas, sino que ayudaba a comprender cómo el clima podía afectar la vida cotidiana.

También integró ciclos vinculados con la actividad agropecuaria, como TN Agro y TN Campo, y tuvo participación como columnista en Radio La Red.

El legado que dejó Fernando Confessore

En 2006 publicó junto con Mauricio Saldívar el libro Meteorología para todos. La obra reflejó uno de los principales objetivos de su carrera: acercar la ciencia a personas sin conocimientos especializados.

Tras conocerse su muerte, varios compañeros lo despidieron con profunda emoción y destacaron su profesionalismo, su perfil reservado y el lugar que ocupaba dentro del canal.

Para varias generaciones, Fernando Confessore fue mucho más que el encargado del pronóstico. Su manera clara y amable de comunicar convirtió a la meteorología en un contenido cercano y comprensible para miles de hogares argentinos.

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