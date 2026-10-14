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Desconsuelo en el folklore: murió a los 78 años uno de los maestros que dejó su huella en la música y la danza por más de 60 años

La cultura bonaerense despidió a un referente del folklore que dedicó su vida a enseñar danzas tradicionales, formar a nuevas generaciones de bailarines y mantener vivas las raíces de la música popular argentina.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El artista y docente tenía 78 años. Foto: Punto Nueve
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El mundo del folklore quedó afectado por una noticia inesperada: murió uno de los exponentes de la cultura popular a los 78 años. La noticia trascendió este miércoles 14 de octubre y tanto colegas del ambiente como seguidores de su trayectoria lo despiden con pesar por haber dejado una enorme huella en la música y la danza.

Se trata de Juan Domingo “Chiqui” Smiraglia, cuyo fallecimiento generó pesar en el ambiente cultural de la localidad bonaerense de Balcarce, donde dedicó buena parte de su vida a la enseñanza y la difusión de las tradiciones populares.

Murió “Chiqui” Smiraglia: la trayectoria del artista que murió a los 78 años

A los 14 años comenzó el profesorado de Danzas en el Instituto Polivalente de Arte de Mar del Plata y egresó tres años después. Desde entonces, su recorrido estuvo ligado a esta rama artística y a la formación de nuevos bailarines.

Durante su trayectoria, fue responsable del Taller Municipal de Danzas Folklóricas y profesor en el Centro Tradicionalista General Balcarce. También participó de los comienzos de la Peña El Ombú, en una etapa recordada por sus protagonistas como una época de gran actividad folklórica. Su compromiso con la enseñanza iba más allá de los espacios institucionales: solía trasladarse en bicicleta hasta Los Pinos y San Agustín para dar clases y compartir sus conocimientos con alumnos de distintas localidades.

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El artista nacido en Balcarce fue uno de los impulsores de la música y la danza popular. Foto: Punto Nueve

Su vínculo con la música también tuvo un lugar central: “Chiqui” fue bombista e integró agrupaciones folklóricas, entre ellas Confluencias, además de acompañar al artista Pablo Salvatierra en distintos certámenes.

Además, compartió escenarios y experiencias con referentes de la cultura popular balcarceña como el “Negro” Martino y los hermanos Medina, en una generación que contribuyó a sostener las expresiones musicales tradicionales de la región.

En noviembre de 2024, la Municipalidad de Balcarce le rindió homenaje en la Pulpería Carlos Máximo Cabrera con la participación de músicos, bailarines, exalumnos y artistas de la zona. El reconocimiento destacó su aporte al desarrollo cultural de la ciudad y su trabajo al frente del taller municipal. Sin embargo, su legado permanece sobre todo en quienes aprendieron con él y hoy continúan transmitiendo las danzas tradicionales a nuevas generaciones.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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