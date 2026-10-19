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Murió Sahara Ray, exnovia de Justin Bieber: tenía 34 años y había sido madre en enero

La familia confirmó que falleció en un hospital, acompañada por sus seres queridos. En 2024 había sufrido una enfermedad neurológica.

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Sahara Ray, exnovia de Justin Bieber.
Murió Sahara Ray, exnovia de Justin Bieber. Foto: Instagram @sahara_ray
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La modelo australiana Sahara Ray murió a los 34 años el domingo 18 de octubre de 2026, según confirmó su familia al portal estadounidense TMZ este lunes.

La diseñadora de trajes de baño, que alcanzó notoriedad internacional por su vínculo con Justin Bieber, falleció en un hospital acompañada por sus familiares. Hasta el momento, no se confirmó la causa de su muerte.

Qué se sabe sobre la muerte de Sahara Ray

La familia de la modelo confirmó la noticia mediante una declaración difundida por TMZ. “Falleció anoche rodeada de su familia en el hospital. Era muy querida”, señalaron sus allegados al medio estadounidense.

Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre las circunstancias de su fallecimiento. La noticia se conoció apenas nueve meses después de que la modelo se convirtiera en madre de una niña llamada Snow, nacida el 27 de enero de 2026.

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Su última publicación en Instagram, realizada en julio, estuvo dedicada a su hija. Allí compartió fotografías de la pequeña y escribió: “Todo mi corazón”, según consignó TMZ.

Sahara Ray y Justin Bieber.
Murió Sahara Ray, exnovia de Justin Bieber. Foto: Captura de pantalla/Redes

La enfermedad que Sahara Ray había revelado tras sufrir un accidente

En 2024, Ray contó públicamente que había sido diagnosticada con el síndrome de Guillain-Barré, un trastorno neurológico poco frecuente en el que el sistema inmunitario ataca los nervios periféricos.

La modelo explicó que había sufrido una parálisis parcial después de un grave accidente de tránsito. A través de sus redes sociales, relató las dificultades que atravesaba para caminar y mostró parte de su proceso de recuperación.

Quién era Sahara Ray, la modelo relacionada con Justin Bieber

Sahara Ray era hija del reconocido surfista australiano Tony Ray. Durante su infancia vivió entre Australia, California y Hawái, y posteriormente desarrolló una carrera como modelo e influencer.

Además de trabajar en la industria de la moda, lanzó su propia marca de trajes de baño, Sahara Ray Swim, y consiguió una amplia comunidad de seguidores en Instagram.

En 2016, su nombre adquirió mayor repercusión mediática cuando fue fotografiada de vacaciones con Justin Bieber en Hawái, en medio de rumores sobre una relación sentimental. También fue vinculada con el cantante australiano Cody Simpson.

En sus últimos años había compartido públicamente aspectos de su recuperación física y de su maternidad. Su fallecimiento se produjo menos de un año después del nacimiento de su primera hija.

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