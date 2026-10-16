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El doloroso mensaje de la hija de Fernando Confessore tras su muerte: “Te voy a amar toda la eternidad”

El famoso meteorólogo de TN y eltrece falleció esta madrugada y su hija lo despidió en redes sociales con unas sentidas palabras y una emotiva canción.

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Fernando Confessore junto a su esposa y su hija.
Fernando Confessore junto a su esposa y su hija. Foto: @juliconfe en Instagram
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El reconocido meteorólogo de TN y eltrece, Fernando Confessore, falleció este viernes 16 de octubre de 2026 a los 58 años y las causas de su muerte continúan inconclusas aunque se supone un paro cardiorespiratorio. Sus compañeros de noticiero lo despidieron vía redes sociales pero aquellas publicaciones que suscitaron mayor emocionalidad fueron las fotos que subió su hija Julieta en historias de Instagram.

“Te voy a amar y extrañar toda la eternidad”, publicó Julieta Confessore en historias de Instagram junto al posteo que realizó el medio Infobae con la cara de su padre en blanco y negro.

Publicaciones de la hija de Fernando Confessore en Instagram
Publicaciones de la hija de Fernando Confessore en Instagram Foto: @juliconfe en Instagram

Seguido a ello, publicó una foto de ella de pequeña junto a él acompañada de la canción “Pensamientos” de Airbag.

Publicaciones de la hija de Fernando Confessore en Instagram
Publicaciones de la hija de Fernando Confessore en Instagram Foto: @juliconfe en Instagram

Qué se sabe sobre la muerte de Fernando Confessore

La muerte de Fernando Confessore ocurrió en las primeras horas del viernes. Sus compañeros confirmaron la triste noticia al comenzar la programación matutina y expresaron el dolor que atravesaba a todo el equipo.

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De acuerdo con las primeras informaciones, el meteorólogo habría sufrido una descompensación en su domicilio. Sin embargo, en las horas posteriores al anuncio no se había comunicado oficialmente una causa médica definitiva.

Su fallecimiento sorprendió al público debido a que Confessore mantenía una presencia habitual en los medios. A lo largo de aproximadamente tres décadas, se convirtió en una de las figuras más reconocidas de TN y eltrece.

Murio Fernando Confessore
Murio Fernando Confessore Foto: Instagram @ferconfessore

Quién era Fernando Confessore

Fernando Ezequiel Confessore nació en Buenos Aires el 18 de julio de 1968. Antes de comenzar su carrera televisiva, se formó como despachante de aeronaves en el Instituto Nacional de Aviación Civil.

En 1992 egresó como pronosticador meteorológico universitario de la Universidad de Buenos Aires. Ese mismo año ingresó al Servicio Meteorológico Nacional, donde trabajó en la recepción y el análisis de imágenes satelitales.

Su preparación técnica también incluyó conocimientos de meteorología aeronáutica y nefoanálisis. Esa formación le permitió explicar diferentes fenómenos climáticos con precisión, pero mediante un lenguaje accesible para la audiencia.

Murio Fernando Confessore
Murio Fernando Confessore Foto: Instagram @ferconfessore

Una figura histórica de TN y eltrece

Confessore se incorporó a ARTEAR en diciembre de 1995. Desde 1997 comenzó a aparecer como columnista y presentador del pronóstico en distintos programas informativos de TN y eltrece.

Con el paso de los años, su estilo cercano lo transformó en una figura familiar para los televidentes. No solo informaba sobre lluvias, temperaturas o tormentas, sino que ayudaba a comprender cómo el clima podía afectar la vida cotidiana.

Murio Fernando Confessore
Murio Fernando Confessore Foto: Instagram @ferconfessore

También integró ciclos vinculados con la actividad agropecuaria, como TN Agro y TN Campo, y tuvo participación como columnista en Radio La Red.

El legado que dejó Fernando Confessore

En 2006 publicó junto con Mauricio Saldívar el libro Meteorología para todos. La obra reflejó uno de los principales objetivos de su carrera: acercar la ciencia a personas sin conocimientos especializados.

Tras conocerse su muerte, varios compañeros lo despidieron con profunda emoción y destacaron su profesionalismo, su perfil reservado y el lugar que ocupaba dentro del canal.

Para varias generaciones, Fernando Confessore fue mucho más que el encargado del pronóstico. Su manera clara y amable de comunicar convirtió a la meteorología en un contenido cercano y comprensible para miles de hogares argentinos.

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