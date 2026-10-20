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Conmoción en el espectáculo: de que murió Marcela Ortiz, exmodelo y expareja de Raúl Taibo que perdió la vida a los 61 años

La noticia generó tristeza entre familiares, allegados y sus seguidores. Con el paso de las horas, se conocieron detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

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Murió Marcela Ortíz a los 61 años
La artista falleció durante el fin de semana tras sufrir un accidente automovilístico en Villa La Ñata, partido de Tigre. Foto: El Once
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El mundo del espectáculo argentino está de luto por la muerte de Marcela Ortiz, exmodelo y actriz de 61 años que estuvo casada con Raúl Taibo. La artista falleció durante el fin de semana tras sufrir un accidente automovilístico en Villa La Ñata, partido de Tigre, cuando el vehículo que conducía se despistó y terminó dentro de una zanja. Aunque los equipos de emergencia intentaron reanimarla, no lograron salvarle la vida y la Justicia investiga las circunstancias del siniestro para determinar si sufrió una descompensación antes del choque.

Cómo fue el accidente automovilístico en el que murió Marcela Ortiz

Según informó Infobae, ocurrió en la intersección de las calles Dean Funes y Seguí en la localidad bonaerense de Benavídez. Ortíz conducía sola un Renault Sandero cuando perdió el control del vehículo, cayó a una zanja y chocó.

Tras recibir una alerta, efectivos del Comando de Patrullas de Tigre acudieron al lugar junto con bomberos y personal médico. Los rescatistas tuvieron que intervenir para retirar a la conductora del auto.

Los profesionales de la salud realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), utilizaron un desfibrilador y le administraron adrenalina. Sin embargo, Ortiz no respondió a los intentos de reanimación y su fallecimiento fue constatado en el lugar.

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La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez, a cargo del fiscal Cosme Iribarren, y fue caratulada provisoriamente como “averiguación de causales de muerte”.

La fiscalía solicitó una autopsia para establecer la causa precisa del fallecimiento. Uno de los puntos que se investigan es si la exmodelo sufrió una descompensación cardíaca previa que provocó el despiste o si murió como consecuencia del impacto.

Murió Marcela Ortíz a los 61 años
La artista falleció durante el fin de semana tras sufrir un accidente automovilístico en Villa La Ñata, partido de Tigre. Foto: El Once

Qué se sabe sobre los últimos momentos de Marcela Ortiz antes de morir

De acuerdo con el relato que difundió la periodista Fernanda Iglesias, Ortiz había compartido una salida al cine y a tomar un helado con Samantha Farjat poco antes del accidente. Antes de despedirse, ambas habrían pasado por una farmacia para comprar un medicamento que la actriz tomaba por un problema cardíaco. Posteriormente, Ortiz continuó sola hacia su domicilio.

Según Iglesias, mientras los médicos intentaban reanimarla, Farjat llamó al teléfono de su amiga para comprobar si había llegado a su casa. Al conocer lo sucedido, se dirigió hasta el lugar del accidente.

Los familiares informaron a los investigadores que Ortiz tenía antecedentes cardíacos. Sin embargo, todavía no está confirmado que esos problemas de salud hayan causado el accidente.

Quién era Marcela Ortiz, la exmodelo que estuvo casada con Raúl Taibo

Marcela Ortiz alcanzó popularidad durante las décadas de 1980 y 1990 cuando desarrolló una carrera como modelo y actriz. Formó parte de las conocidas “chicas de Olmedo”, el grupo de mujeres que acompañaba al humorista Alberto Olmedo en sus producciones televisivas. También participó en comedias argentinas y mantuvo una importante exposición mediática por su cercanía con figuras del espectáculo.

En 1992 se casó con Raúl Taibo, uno de los actores más reconocidos de la televisión argentina. La relación terminó tiempo después en medio de una separación conflictiva que incluyó denuncias y disputas judiciales.

Raúl Taibo y Marcela Ortíz
Se casó en 1992 y al tiempo se separaron. Foto: Captura de pantalla

Posteriormente, Ortiz contrajo matrimonio con el empresario Samy Saúl, sobrino de Alejandro Romay, con quien tuvo a su hija Shelsian. La joven, de 26 años, expresó su dolor mediante una publicación en redes sociales, en coincidencia con el Día de la Madre.

“Mami, te me fuiste. Día de la Madre”, escribió en una emotiva despedida. También compartió unas palabras dedicadas a su madre: “Te amo mucho. Gracias por ser mi mamá. Volá alto”.

Mientras familiares y allegados atraviesan el duelo, la investigación judicial continúa a la espera de los resultados de la autopsia, que permitirán esclarecer las circunstancias de la muerte de Marcela Ortiz.

MuerteFarándulaRaúl Taibo
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