Murió Antonio Grimau a los 82 años

Antonio Grimau Foto: AAA

La Asociación Argentina de Actores confirmó este martes el fallecimiento de Antonio Grimau, histórico referente del espectáculo nacional.

El talentoso artista, de 82 años de edad, construyó una sólida trayectoria de seis décadas que lo convirtió en una figura inolvidable para el público argentino.

Antonio Grimau murió a los 82 años. Foto: Instagram/antonio.grimau

El comunicado de la Asociación Argentina de Actores

“Con pesar, despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino. Abrazamos con afecto a sus familiares, amistades y colegas en este momento de tristeza”.

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