De qué murió Antonio Grimau a los 82 años: qué problema de salud tenía el icónico actor y sus últimos días internado

Antonio Grimau murió a los 82 años. Foto: Instagram/antonio.grimau

Murió Antonio Grimau a los 82 años y la noticia generó conmoción en el mundo del espectáculo argentino. El reconocido actor permanecía internado desde el jueves 15 de octubre en el Hospital María Ferrer, especializado en enfermedades respiratorias, debido a un cuadro de salud vinculado con una enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID)..

Qué enfermedad padecía Antonio Grimau y qué se sabe sobre su muerte

Según informó TN, el actor atravesaba una enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID), una afección que compromete el funcionamiento de los pulmones y puede generar dificultades respiratorias.

Grimau había sido hospitalizado cuatro días antes de su fallecimiento en el Hospital María Ferrer, ubicado en el barrio porteño de Barracas. Sin embargo, hasta el momento no trascendió un parte médico que permita establecer con precisión qué provocó su muerte.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó el fallecimiento a través de un comunicado publicado este martes 20 de octubre en el que recordó su extensa trayectoria en teatro, cine y televisión. La entidad también transmitió sus condolencias a los familiares, amigos y colegas del artista, quien estaba afiliado al sindicato desde 1970 y había desarrollado una carrera de más de seis décadas.

Antonio Grimau Foto: AAA

Qué es la enfermedad pulmonar intersticial difusa y cuáles son sus síntomas

La enfermedad pulmonar intersticial difusa comprende un conjunto de trastornos que afectan los tejidos pulmonares, especialmente aquellos que rodean los alvéolos, estructuras encargadas del intercambio de oxígeno.

Según el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de Estados Unidos (NHLBI), estas enfermedades pueden provocar inflamación y cicatrización del tejido pulmonar, un proceso que dificulta el paso del oxígeno hacia la sangre. Entre los síntomas más habituales se encuentran:

Falta de aire , especialmente durante la actividad física.

Tos seca persistente , que puede prolongarse durante semanas.

Cansancio intenso y disminución de la capacidad para realizar actividades.

Molestias en el pecho y dificultades respiratorias progresivas.

La evolución depende del tipo específico de enfermedad y de la gravedad del cuadro. Cabe resaltar que la información disponible sobre Grimau no permite determinar qué variante padecía ni establecer si sufrió alguna complicación particular durante su última internación.