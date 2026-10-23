Tini Stoessel se emocionó en pleno show y lanzó una frase sobre su familia que despertó rumores de una indirecta a sus padres

Tini Stoessel se emocionó en pleno show y lanzó una frase sobre su familia. Foto: Captura

Tini Stoessel protagonizó un emotivo momento durante su recital en Venezuela al hablar públicamente sobre las personas que considera parte de su familia.

Frente a miles de fanáticos, la artista destacó el lugar que ocupan su equipo de trabajo, sus seguidores y su pareja, Rodrigo De Paul, aunque hubo un detalle que llamó especialmente la atención: no mencionó a sus padres ni a su hermano.

Qué dijo Tini Stoessel sobre Rodrigo De Paul y su familia

El episodio ocurrió durante su presentación del miércoles 21 de octubre en Caracas, como parte de la gira Futttura. Visiblemente conmovida por el recibimiento del público, la cantante tomó el micrófono y expresó: “Mi equipo es mi familia, ustedes son mi familia y Rodrigo es mi familia. Son mi familia, los amo. Gracias por hacerme sentir tanto amor, tan profundo”.

La declaración rápidamente comenzó a circular en las redes sociales y despertó especulaciones sobre su relación con sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, y su hermano Francisco.

Tini Stoessel se emocionó en pleno show.

La ausencia de sus nombres cobró relevancia en medio de las versiones que circulan sobre un supuesto distanciamiento familiar. Algunos usuarios interpretaron sus palabras como una posible indirecta hacia su entorno más cercano, mientras que otros consideraron que simplemente se trató de un agradecimiento espontáneo.

Sin embargo, Tini no hizo ninguna referencia directa a un conflicto con sus padres, por lo que no hay elementos para afirmar que su mensaje estuviera dirigido hacia ellos.

El emotivo regreso de Tini Stoessel a los escenarios tras la cancelación de su show en Miami

La presentación en Venezuela también estuvo marcada por el reciente inconveniente que atravesó la artista durante su gira. El domingo 18 de octubre, Tini debió cancelar su recital previsto en el Kaseya Center de Miami debido a problemas técnicos y de producción que impedían desarrollar el espectáculo en las condiciones necesarias.

Días después, la cantante retomó sus presentaciones y se mostró profundamente agradecida por el acompañamiento de sus seguidores. “Me hace feliz estar acá. Pasaron varias cosas alrededor de lo que fue Futttura”, manifestó durante su encuentro con el público venezolano.

Entre lágrimas y muestras de afecto, la artista puso en palabras la importancia que tienen sus fanáticos, su equipo y Rodrigo De Paul en su presente. Una declaración que, más allá de su intención, volvió a instalar preguntas sobre su situación familiar.