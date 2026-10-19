Tini Stoessel canceló su show en Miami a último momento: “No fue un simple inconveniente técnico”

Tini Stoessel. Foto: Instagram.

Tini Stoessel canceló el recital que tenía previsto para este domingo en el Kaseya Center de Miami, como parte de su gira Futttura. Luego de que la productora Ake Music anunciara la suspensión, la artista publicó un extenso descargo en Instagram en el que denunció incumplimientos técnicos y aseguró que no estaban garantizadas las condiciones de seguridad para realizar el espectáculo.

Durante la madrugada del lunes, Tini explicó que el recinto había sido entregado con varias horas de retraso y que parte del montaje permanecía incompleto. Según detalló, los sistemas de sonido, iluminación, video y comunicación no estaban operativos, mientras que tampoco se habían podido realizar pruebas esenciales para los vuelos escénicos.

“Quiero ser muy clara: esto no fue un simple inconveniente técnico”, sostuvo la cantante, quien lamentó especialmente lo ocurrido con los fanáticos que habían comprado entradas y viajado para verla.

Suspendieron el show de Tini en Miami a último momento. Foto: Instagram.

La artista aseguró que su equipo trabajó hasta último momento para adaptar la producción y conseguir los materiales necesarios. Sin embargo, los esfuerzos no alcanzaron para garantizar un espectáculo seguro.

“Todos estábamos listos para salir al escenario”, expresó, en referencia a los músicos, bailarines y demás integrantes de su equipo. También anticipó que difundirá un comunicado formal con otras irregularidades técnicas y operativas.

En su mensaje, Tini dejó entrever que existen otras dificultades relacionadas con el desarrollo de la gira. “Hay muchas circunstancias alrededor de esta gira sobre las que hoy elijo no profundizar”, señaló, sin brindar mayores precisiones.

Qué pasará con las entradas del show de Tini Stoessel en Miami

La productora Ake Music atribuyó la cancelación al “incumplimiento de los requerimientos técnicos y de producción previamente solicitados” y aclaró que la situación era completamente ajena a la cantante.

Por su parte, el Kaseya Center proyectó un mensaje en sus pantallas en el que también se desvinculó de lo sucedido. Allí informó que los espectadores recibirán el reembolso de sus entradas a través del punto de compra original.

El episodio ocurrió casi dos meses después de que trascendieran diferencias entre Tini y su padre, Alejandro Stoessel, vinculadas con la administración de su patrimonio.

Suspendieron el show de Tini en Miami a último momento. Foto: Instagram.

Según trascendió tiempo atrás, la artista decidió finalizar la representación profesional de su padre, quien estuvo al frente de su carrera durante 15 años, y solicitó una auditoría para revisar el manejo de sus ingresos y bienes. No se informó que ese conflicto estuviera relacionado con la cancelación en Miami.

Mientras tanto, Tini mantiene sus planes musicales. Horas antes de la suspensión del recital, anunció que este jueves lanzará Futttura Live, un nuevo álbum relacionado con su gira.

Pese a la frustración por lo sucedido, la cantante ratificó su intención de continuar con el tour, aunque dejó clara su postura frente a los inconvenientes: “La seguridad y el respeto por el público no son negociables”.