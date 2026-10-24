Se cumplen 18 años de la cruda película dramática que reunió a Leonardo Di Caprio y Kate Winslet después de Titanic

"Solo un sueño", la otra película de Kate Winslet y Leonardo Di Caprio. Foto: IMDb

Titanic es considerada una de las grandes películas de la historia del cine. Tal es así que fue la oportunidad para Leonardo Di Caprio y Kate Winslet de alcanzar la fama absoluta y convertirse en estrellas de Hollywood. Sin embargo, poco más de una década más tarde, se reunieron en una cinta totalmente diferente con un trasfondo oscuro que dio que hablar.

Se trata de Solo un sueño (Revolutionary Road, en inglés), un filme dirigido por Sam Mendes y estrenado el 26 de diciembre de 2008 en Estados Unidos. El largometraje es, además, una adaptación de la novela homónima escrita por el autor estadounidense, Richard Yates, publicada en 1961.

Más allá de sus actores, ¿por qué Solo un sueño es tan diferente de Titanic?

Titanic y Solo un sueño comparten a sus protagonistas, Winslet y Di Caprio, y un amor trágico solo que desde diferentes perspectivas. La película de Mendes gira en torno a Frank y April, quienes a mediados de los años 50 se conocen en una fiesta y se enamoran casi de inmediato.

Solo un sueño (Revolutionary Road, en inglés), un filme dirigido por Sam Mendes.

Al poco tiempo, inician una vida juntos, tienen dos hijos y se mudan a una modesta casa en la ciudad de Connecticut. Pero lo que parecía una historia de amor destinada al idilio platónico termina convirtiéndose en una dinámica oscura y tóxica entre ambos.

Mientras April está “aburrida” de su rutina típicamente de ama de casa y busca apartarse de los convencionalismos propios de la época -pero sobre todo impuestos al género femenino- Frank odia su trabajo y se enfrenta a una fuerte angustia existencial.

La cosa es que entre discusiones y peleas ambos llegan a una gran pregunta: ¿debería seguir mis sueños o continuar con una vida que no quiero? Un interrogante que hoy parece más sencillo de contestar para luego accionar en consecuencia, pero que a mediados de los años 50, podía provocar un severo dilema en la vida de la personas. La sociedad estaba regida por los estereotipos, por la religión y el famoso “qué dirán”.

"Solo un sueño", la otra película de Kate Winslet y Leonardo Di Caprio

¿Qué pasa en Titanic? El romance entre Jack y Rose es mucho más idílico, repleto de lugares comunes y de un amor (con permiso de mi pesimismo) que no existe en la rutina mundana de cualquier ser humano o al menos no encuadrada dentro de tanta perfección. Ahora bien, la cinta clásica no por eso deja de lado la tragedia, quienes habrán visto la película sabrán de lo que hablo. No es un final que muchos habrían soñado, pero también fue el que inmortalizó la película para siempre.

Quiénes actúan en Solo un sueño además de Leonardo Di Caprio y Kate Winslet

La dupla de Di Caprio y Kate Winslet está acompañada por un gran elenco encabezado por: Michael Shannon, Kathy Bates, David Harbour, Kathryn Hahn, Zoe Kazan, Richard Easton y Max Casella.

"Solo un sueño", la otra película de Kate Winslet y Leonardo Di Caprio se estrenó en diciembre de 2008.

¿Solo un sueño está en streaming?

Buena suerte para los espectadores argentinos. En nuestro país, Solo un sueño está disponible en el servicio gratuito que ofrece la empresa Mercado Libre. En tanto, en España, se puede alquilar a través de la plataforma de Prime Video, Rakuten TV y Apple TV.

El filme tiene una duración de 119 minutos y cuenta con la música del compositor Thomas Newman, quien estuvo a cargo de numerosas bandas sonoras como American Beauty, Sueños de Libertad, Passengers, 1917, entre muchas otras.