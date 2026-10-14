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Aston Villa vs. Fenerbahçe EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Sigue en directo el partido entre Aston Villa y Fenerbahçe por la Champions League 2026-2027: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portada de Aston Villa vs Fenerbahce por la Champions League.
Aston Villa vs Fenerbahce por la Champions League. Foto: Canal26.com
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Aston Villa choca ante Fenerbahçe, en duelo válido por Champions League 2026-2027. La cancha del estadio Villa Park ya está lista para que el balón comience a moverse a las 16:00, y tú no te lo puedes perder.

Aston Villa vs Fenerbahçe por la Champions League 2026-2027: Minuto a minuto en vivo

38´ Saque de arco para Aston Villa

Desde el fondo la pone en juego Zion Suzuki.

37´ ¡Tiro desviado de Fenerbahçe!

Disparo de Irfan Kahveci y el remate se va afuera.

35´ Saque de arco para Aston Villa

Desde el fondo la pone en juego Zion Suzuki.

34´ ¡Aston Villa se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Nicolas Jackson fue bloqueado por Ederson.

34´ Tiro en el palo de Fenerbahçe

¡Estuvo a centímetros! El disparo de Oguz Aydin pega en el palo.

33´ Fuera de juego en Fenerbahçe

Posición adelantada de Oguz Aydin.

32´ Fuera de juego en Fenerbahçe

Posición adelantada de Oguz Aydin.

31´ Córner para Fenerbahçe

Ejecuta el tiro de esquina Oguz Aydin.

30´ Gooool de Aston Villa

Nicolas Jackson marca para Aston Villa con asistencia de Boubacar Kamara.

29´ ¡Aston Villa se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Nicolas Jackson fue bloqueado por Ederson.

25´ Córner para Fenerbahçe

Ejecuta el tiro de esquina Irfan Kahveci.

22´ Saque de arco para Fenerbahçe

Desde el fondo la pone en juego Ederson.

22´ ¡Tiro desviado de Aston Villa!

Disparo de Pau Torres y el remate se va afuera.

21´ Córner para Aston Villa

Ejecuta el tiro de esquina John McGinn.

20´ Fuera de juego en Aston Villa

Posición adelantada de Boubacar Kamara.

17´ ¡Fenerbahçe se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Mason Greenwood fue bloqueado por Zion Suzuki.

16´ ¡Fenerbahçe se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Vedat Muriqi fue bloqueado por Zion Suzuki.

15´ Córner para Aston Villa

Ejecuta el tiro de esquina Ibrahim Mbaye.

14´ ¡Fenerbahçe se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Vedat Muriqi fue bloqueado por Zion Suzuki.

14´ Córner para Fenerbahçe

Ejecuta el tiro de esquina Mattéo Guendouzi.

14´ ¡Fenerbahçe se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Oguz Aydin fue bloqueado por Victor Lindelöf.

11´ Gooool de Aston Villa

Johan Manzambi marca para Aston Villa.

11´ Córner para Aston Villa

Ejecuta el tiro de esquina Boubacar Kamara.

11´ Córner para Aston Villa

Ejecuta el tiro de esquina Boubacar Kamara.

6´ ¡Aston Villa se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Ibrahim Mbaye fue bloqueado por Ederson.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Villa Park, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Aston Villa y Fenerbahçe por la Champions League 2026-2027 será arbitrado por Ivan Kruzliak.

Así va la tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027.

¿Quién transmite el partido de Aston Villa y Fenerbahçe?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: Disney+ Premium, ESPN 3 se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Aston Villa vs. Fenerbahçe por la Champions League 2026-2027.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Aston Villa recibe a Fenerbahçe en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Aston VillaFenerbahçeChampions LeagueFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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