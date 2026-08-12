(NOTICIA EN DESARROLLO)
El PSG golpeó en el momento justo, venció al Aston Villa y se quedó con la Supercopa de Europa
Se impuso 2 a 1 con goles de Kvaratskhelia y Doué, mientras que Madjo había marcado el empate parcial para los ingleses. El equipo de Luis Enrique no detiene su marcha triunfadora y se quedó con el primer título de la temporada.
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