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El PSG golpeó en el momento justo, venció al Aston Villa y se quedó con la Supercopa de Europa

Se impuso 2 a 1 con goles de Kvaratskhelia y Doué, mientras que Madjo había marcado el empate parcial para los ingleses. El equipo de Luis Enrique no detiene su marcha triunfadora y se quedó con el primer título de la temporada.

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Por Matias Greisert
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Supercopa de Europa, PSG vs. Aston Villa.
Supercopa de Europa, PSG vs. Aston Villa. Foto: REUTERS
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