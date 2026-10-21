Club Brugge vs. Lens EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Club Brugge vs Lens por la Champions League 2026-2027: Minuto a minuto en vivo
18´ Fuera de juego en Club Brugge
Posición adelantada de Félix Lemaréchal.
13´ Tiro en el palo de Lens
¡Estuvo a centímetros! El disparo de Franjo Ivanovic pega en el palo.
12´ ¡Lens se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Michaël Cuisance fue bloqueado por Jorne Spileers.
12´ ¡Lens se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Thorgan Hazard fue bloqueado por Yann Sommer.
5´ Saque de arco para Lens
Desde el fondo la pone en juego Robin Risser.
3´ Saque de arco para Club Brugge
Desde el fondo la pone en juego Yann Sommer.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Jan Breydel, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Club Brugge y Lens por la Champions League 2026-2027 será arbitrado por Luís Godinho.
Formación confirmada de Club Brugge
Titulares
- (1) Yann Sommer
- (44) Brandon Mechele
- (64) Kyriani Sabbe
- (65) Joaquin Seys
- (58) Jorne Spileers
- (9) Carlos Forbs
- (80) Félix Lemaréchal
- (8) Freddie Potts
- (20) Hans Vanaken
- (11) Jan Virgili
- (7) Nicolo Tresoldi
Suplentes
- (29) Nordin Jackers
- (81) Argus Driessche
- (32) Matteo Dams
- (3) Lee Hanbeom
- (41) Hugo Siquet
- (85) Tian Koren
- (16) Cheveyo Tsawa
- (10) Hugo Vetlesen
- (67) Mamadou Diakhon
- (39) Milan Robberechts
- (77) Andrej Vasovic
- (17) Romeo Vermant
Entrenador: Ivan Leko
Formación confirmada de Lens
Titulares
- (40) Robin Risser
- (2) Ruben Aguilar
- (6) Samson Baidoo
- (14) Matthieu Udol
- (23) Saud Abdulhamid
- (27) Michaël Cuisance
- (21) Amadou Haidara
- (22) Michal Skoras
- (9) Thorgan Hazard
- (29) Franjo Ivanovic
- (28) Junior Kadile
Suplentes
- (16) Mathieu Gorgelin
- (1) Régis Gurtner
- (32) Kyllian Antonio
- (4) Nidal Celik
- (31) Souleymane Sagnan
- (20) Jean-Clair Todibo
- (5) Andrija Bulatovic
- (38) Mezian Mesloub
- (8) Yassine Titraoui
- (11) Odsonne Édouard
- (7) Florian Sotoca
- (10) Florian Thauvin
Entrenador: Yannick Cahuzac
Así va la tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027.
¿Quién transmite el partido de Club Brugge y Lens?
Argentina: Disney+ Premium, ESPN 3 se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Club Brugge vs. Lens por la Champions League 2026-2027.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Club Brugge recibe a Lens en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Club Brugge vs. Lens:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Club Brugge y Lens por la Champions League 2026-2027: fecha, hora, estadio y transmisión.