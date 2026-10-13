Lens vs. Sporting Lisboa EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Lens vs Sporting CP por la Champions League. Foto: Canal26.com

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Lens recibe a Sporting Lisboa por Champions League 2026-2027, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Stade Bollaert-Delelis y el pitazo inicial se escuchará a las 13:45. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!