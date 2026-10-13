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Lens vs. Sporting Lisboa EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Sigue en directo el partido entre Lens y Sporting Lisboa por la Champions League 2026-2027: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portada de Lens vs Sporting CP por la Champions League.
Lens vs Sporting CP por la Champions League. Foto: Canal26.com
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Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Lens recibe a Sporting Lisboa por Champions League 2026-2027, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Stade Bollaert-Delelis y el pitazo inicial se escuchará a las 13:45. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

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Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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