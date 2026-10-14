Feyenoord vs. Como 1907 EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Feyenoord vs Como 1907 por la Champions League 2026-2027: Minuto a minuto en vivo
32´ ¡Como 1907 se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Martin Baturina fue bloqueado por Tjark Ernst.
25´ Saque de arco para Como 1907
Desde el fondo la pone en juego Robert Sánchez.
25´ ¡Tiro desviado de Feyenoord!
Disparo de Gjivai Zechiel y el remate se va afuera.
22´ Cambio en Como 1907
Entra Jesús Rodríguez y sale Assane Diao.
19´ Gooool de Feyenoord
Gjivai Zechiel marca para Feyenoord con asistencia de Luciano Valente.
17´ Gooool de Como 1907
Assane Diao marca para Como 1907.
12´ Saque de arco para Como 1907
Desde el fondo la pone en juego Trevoh Chalobah.
6´ Saque de arco para Como 1907
Desde el fondo la pone en juego Robert Sánchez.
5´ ¡Tiro desviado de Feyenoord!
Disparo de Oussama Targhalline y el remate se va afuera.
5´ Córner para Feyenoord
Ejecuta el tiro de esquina Charles Vanhoutte.
1´ Saque de arco para Feyenoord
Desde el fondo la pone en juego Tjark Ernst.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Stadion Feijenoord, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Feyenoord y Como 1907 por la Champions League 2026-2027 será arbitrado por Donatas Rumsas.
Formación confirmada de Feyenoord
Titulares
- (1) Tjark Ernst
- (16) Javi López
- (35) Mika Mármol
- (26) Givairo Read
- (6) Jeremiah St.Juste
- (28) Oussama Targhalline
- (10) Luciano Valente
- (34) Charles Vanhoutte
- (8) Gjivai Zechiel
- (19) Ignacio Ferri
- (23) Anis Hadj Moussa
Suplentes
- (39) Liam Bossin
- (33) Florian Kastenmeier
- (20) Mats Deijl
- (24) Thijs Kraaijeveld
- (4) Tsuyoshi Watanabe
- (32) Tijme Wessels
- (11) Gonçalo Borges
- (14) Sem Steijn
- (22) Tobias van den Elshout
- (27) Gaoussou Diarra
- (57) Jerayno Schaken
- (36) Jivayno Zinhagel
Entrenador: Giovanni van Bronckhorst
Formación confirmada de Como 1907
Titulares
- (97) Robert Sánchez
- (99) Trevoh Chalobah
- (16) Kaiki Bruno
- (4) Jacobo Ramón
- (28) Ivan Smolcic
- (3) Álex Valle
- (20) Martin Baturina
- (6) Luis Milla
- (10) Nicolás Paz
- (5) Máximo Perrone
- (11) Assane Diao
Suplentes
- (1) Jean Butez
- (12) Lorenzo Ginelli
- (27) Yan Couto
- (13) Alberto Dossena
- (2) Marc Kempf
- (7) Lucas Da Cunha
- (30) Mattia Liberali
- (21) Samuele Ricci
- (9) Anastasios Douvikas
- (17) Jesús Rodríguez
Entrenador: Cesc Fàbregas
Así va la tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027.
¿Quién transmite el partido de Feyenoord y Como 1907?
Argentina: Disney+ Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Feyenoord vs. Como 1907 por la Champions League 2026-2027.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Feyenoord recibe a Como 1907 en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 13:45 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Feyenoord vs. Como 1907:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Feyenoord y Como 1907 por la Champions League 2026-2027: fecha, hora, estadio y transmisión.