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Feyenoord vs. Como 1907 EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Sigue en directo el partido entre Feyenoord y Como 1907 por la Champions League 2026-2027: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portada de Feyenoord vs Como 1907 por la Champions League.
Feyenoord vs Como 1907 por la Champions League. Foto: Canal26.com
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Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Feyenoord recibe a Como 1907 por Champions League 2026-2027, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Stadion Feijenoord y el pitazo inicial se escuchará a las 13:45. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

Feyenoord vs Como 1907 por la Champions League 2026-2027: Minuto a minuto en vivo

32´ ¡Como 1907 se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Martin Baturina fue bloqueado por Tjark Ernst.

25´ Saque de arco para Como 1907

Desde el fondo la pone en juego Robert Sánchez.

25´ ¡Tiro desviado de Feyenoord!

Disparo de Gjivai Zechiel y el remate se va afuera.

22´ Cambio en Como 1907

Entra Jesús Rodríguez y sale Assane Diao.

19´ Gooool de Feyenoord

Gjivai Zechiel marca para Feyenoord con asistencia de Luciano Valente.

17´ Gooool de Como 1907

Assane Diao marca para Como 1907.

12´ Saque de arco para Como 1907

Desde el fondo la pone en juego Trevoh Chalobah.

6´ Saque de arco para Como 1907

Desde el fondo la pone en juego Robert Sánchez.

5´ ¡Tiro desviado de Feyenoord!

Disparo de Oussama Targhalline y el remate se va afuera.

5´ Córner para Feyenoord

Ejecuta el tiro de esquina Charles Vanhoutte.

1´ Saque de arco para Feyenoord

Desde el fondo la pone en juego Tjark Ernst.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Stadion Feijenoord, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Feyenoord y Como 1907 por la Champions League 2026-2027 será arbitrado por Donatas Rumsas.

Formación confirmada de Feyenoord

Titulares

  • (1) Tjark Ernst
  • (16) Javi López
  • (35) Mika Mármol
  • (26) Givairo Read
  • (6) Jeremiah St.Juste
  • (28) Oussama Targhalline
  • (10) Luciano Valente
  • (34) Charles Vanhoutte
  • (8) Gjivai Zechiel
  • (19) Ignacio Ferri
  • (23) Anis Hadj Moussa

Suplentes

  • (39) Liam Bossin
  • (33) Florian Kastenmeier
  • (20) Mats Deijl
  • (24) Thijs Kraaijeveld
  • (4) Tsuyoshi Watanabe
  • (32) Tijme Wessels
  • (11) Gonçalo Borges
  • (14) Sem Steijn
  • (22) Tobias van den Elshout
  • (27) Gaoussou Diarra
  • (57) Jerayno Schaken
  • (36) Jivayno Zinhagel

Entrenador: Giovanni van Bronckhorst

Formación confirmada de Como 1907

Titulares

  • (97) Robert Sánchez
  • (99) Trevoh Chalobah
  • (16) Kaiki Bruno
  • (4) Jacobo Ramón
  • (28) Ivan Smolcic
  • (3) Álex Valle
  • (20) Martin Baturina
  • (6) Luis Milla
  • (10) Nicolás Paz
  • (5) Máximo Perrone
  • (11) Assane Diao

Suplentes

  • (1) Jean Butez
  • (12) Lorenzo Ginelli
  • (27) Yan Couto
  • (13) Alberto Dossena
  • (2) Marc Kempf
  • (7) Lucas Da Cunha
  • (30) Mattia Liberali
  • (21) Samuele Ricci
  • (9) Anastasios Douvikas
  • (17) Jesús Rodríguez

Entrenador: Cesc Fàbregas

Así va la tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027.

¿Quién transmite el partido de Feyenoord y Como 1907?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: Disney+ Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Feyenoord vs. Como 1907 por la Champions League 2026-2027.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Feyenoord recibe a Como 1907 en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 13:45 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

FeyenoordComo 1907Champions LeagueFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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