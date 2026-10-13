comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Feyenoord vs. Como 1907: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027

Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Feyenoord y Como 1907 por la Champions League 2026-2027: fecha, hora, estadio y transmisión.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Portada de Feyenoord vs Como 1907 por la Champions League.
Feyenoord vs Como 1907 por la Champions League. Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Cuándo y dónde ver el partido entre Feyenoord y Como 1907 por la Champions League 2026-2027. El encuentro se jugará a las 13:45 en el estadio Stadion Feijenoord de Rotterdam. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Feyenoord vs. Como 1907, por Champions League 2026-2027?

El partido se juega este Miércoles, 14/10/2026, a partir de las 13:45hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Stadion Feijenoord, ubicado en Rotterdam.

¿Por dónde ver en vivo Feyenoord vs. Como 1907, por Champions League 2026-2027?

El encuentro entre Feyenoord y Como 1907 se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Feyenoord vs. Como 1907, por Champions League 2026-2027?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Rumsas, Donatas, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

FeyenoordComo 1907Champions LeagueFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Lens vs. Sporting Lisboa EN VIVO hoy:resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

    Lens vs. Sporting Lisboa EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

  2. Sabah vs. Slavia Praga EN VIVO hoy:resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

    Sabah vs. Slavia Praga EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

  3. Ganó por la mínima:River venció 1 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto tras 21 días sin jugar

    Ganó por la mínima: River venció 1 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto tras 21 días sin jugar

  4. Sabah vs. Slavia Praga:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027

    Sabah vs. Slavia Praga: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027

  5. Atlético Tucumán 2 - 3 Barracas Central:así fue la derrota en el Torneo Clausura 2026

    Atlético Tucumán 2 - 3 Barracas Central: así fue la derrota en el Torneo Clausura 2026
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Paro nacional de ATE confirmado:cómo funcionará ANSES, PAMI y el transporte público este jueves 15 de octubre

Paro de ATE

Karina Milei reúne a la mesa política para discutir el DNU 70/2023, Presupuesto 2027 y la reforma electoral

Subsidios al gas:qué cambia con la nueva ley de Zona Fría publicada en el Boletín Oficial y quiénes podrán conservar el beneficio

Con Javier Milei en Estados Unidos, el Gobierno buscará avanzar en los acuerdos con los aliados y definir los próximos pasos en el Congreso

Economía

La economía argentina espera el dato de inflación de septiembre 2026:qué pronostican las consultoras antes del informe del INDEC

Inflación en supermercados.

El FMI recortó el crecimiento de la economía argentina al 2,1% y elevó la inflación prevista para 2026

Marcos Galperin cuestionó al Banco Central por cómo se informa el costo de los préstamos

Quiebra confirmada:una histórica empresa maderera de Misiones quedó bajo control judicial

Internacionales

El Papa León XIV ingresó al hospital por un nódulo pulmonar:qué pasará con su viaje a la Argentina

El papa León XIV ingresó al hospital por un nódulo pulmonar.

Cómo funciona el balotaje en Brasil tras las elecciones presidenciales que terminaron con un resultado tan apretado entre Lula y Flávio Bolsonaro

Mercadona busca empleados para trabajar en sus oficinas de España:ofrecen sueldos de 29.678 euros, contratos fijos y jornada completa

Es oficial:Seguridad Social anuncia un extra del 2% en la pensión para los españoles que cumplan con un solo requisito en la jubilación