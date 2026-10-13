Feyenoord vs. Como 1907: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027

Feyenoord vs Como 1907 por la Champions League. Foto: Canal26.com

Cuándo y dónde ver el partido entre Feyenoord y Como 1907 por la Champions League 2026-2027. El encuentro se jugará a las 13:45 en el estadio Stadion Feijenoord de Rotterdam. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Feyenoord vs. Como 1907, por Champions League 2026-2027? El partido se juega este Miércoles, 14/10/2026, a partir de las 13:45hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Stadion Feijenoord, ubicado en Rotterdam.

¿Por dónde ver en vivo Feyenoord vs. Como 1907, por Champions League 2026-2027? El encuentro entre Feyenoord y Como 1907 se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

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