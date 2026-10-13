Feyenoord vs. Como 1907: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027

¿A qué hora juegan Feyenoord vs. Como 1907, por Champions League 2026-2027?
El partido se juega este Miércoles, 14/10/2026, a partir de las 13:45hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Stadion Feijenoord, ubicado en Rotterdam.
¿Por dónde ver en vivo Feyenoord vs. Como 1907, por Champions League 2026-2027?
El encuentro entre Feyenoord y Como 1907 se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Feyenoord vs. Como 1907, por Champions League 2026-2027?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Rumsas, Donatas, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.