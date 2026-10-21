comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo
EN VIVO

Inter vs. Shakhtar Donetsk EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Sigue en directo el partido entre Inter y Shakhtar Donetsk por la Champions League 2026-2027: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Redacción 26 Deportes
Por Redacción 26 Deportes
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Escudos de Inter vs Shakthar
Inter vs Shakthar por la Champions League. Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Inter choca ante Shakhtar Donetsk, en duelo válido por Champions League 2026-2027. La cancha del estadio San Siro ya está lista para que el balón comience a moverse a las 16:00, y tú no te lo puedes perder.

Inter vs Shakhtar Donetsk por la Champions League 2026-2027: Minuto a minuto en vivo

20´ Saque de arco para Shakhtar Donetsk

Desde el fondo la pone en juego Dmytro Riznyk.

18´ ¡Tiro desviado de Inter!

Disparo de Ange Bonny y el remate se va afuera.

18´ ¡Inter se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Manuel Akanji fue bloqueado por Marlon Gomes.

18´ Córner para Inter

Ejecuta el tiro de esquina Hakan Çalhanoglu.

15´ Saque de arco para Inter

Desde el fondo la pone en juego Josep Martínez.

15´ ¡Tiro desviado de Shakhtar Donetsk!

Disparo de Oleh Ocheretko y el remate se va afuera.

13´ Fuera de juego en Inter

Posición adelantada de Nicolò Barella.

6´ ¡Shakhtar Donetsk se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Pedro Victor Delmino da Silva fue bloqueado por Josep Martínez.

5´ Saque de arco para Shakhtar Donetsk

Desde el fondo la pone en juego Dmytro Riznyk.

4´ ¡Tiro desviado de Inter!

Disparo de Hakan Çalhanoglu y el remate se va afuera.

4´ Córner para Inter

Ejecuta el tiro de esquina Hakan Çalhanoglu.

3´ ¡Inter se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Nicolò Barella fue bloqueado por Marlon Gomes.

3´ Córner para Inter

Ejecuta el tiro de esquina Hakan Çalhanoglu.

2´ ¡Inter se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Marcus Thuram fue bloqueado por Dmytro Riznyk.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el San Siro, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Inter y Shakhtar Donetsk por la Champions League 2026-2027 será arbitrado por Harm Osmers.

Formación confirmada de Inter

Titulares

  • (1) Josep Martínez
  • (25) Manuel Akanji
  • (95) Alessandro Bastoni
  • (30) Carlos Augusto
  • (23) Nicolò Barella
  • (20) Hakan Çalhanoglu
  • (32) Federico Dimarco
  • (99) Djed Spence
  • (8) Petar Sucic
  • (14) Ange Bonny
  • (9) Marcus Thuram

Suplentes

  • (12) Raffaele Di Gennaro
  • (49) Ivan Provedel
  • (31) Yann Bisseck
  • (46) Leonardo Bovio
  • (17) Andy Diouf
  • (22) Henrikh Mkhitaryan
  • (5) Aleksandar Stankovic
  • (7) Piotr Zielinski
  • (11) Luis Henrique
  • (94) Francesco Pio Esposito

Entrenador: Cristian Chivu

Formación confirmada de Shakhtar Donetsk

Titulares

  • (31) Dmytro Riznyk
  • (13) Pedro Henrique
  • (5) Valeriy Bondar
  • (22) Mykola Matviyenko
  • (17) Vinicius Tobias
  • (10) Pedrinho
  • (6) Marlon Gomes
  • (77) Gleiker Mendoza
  • (27) Oleh Ocheretko
  • (30) Alisson Santana
  • (9) Kauã Elias

Suplentes

  • (23) Kiril Fesyun
  • (18) Alaa Ghram
  • (20) Oleksandr Karavaiev
  • (25) Gabriel Carvalho
  • (37) Lucas Ferreira
  • (8) Dmytro Kryskiv
  • (11) Newerton
  • (29) Yehor Nazaryna
  • (14) Isaque
  • (99) Bruninho
  • (49) Luca Meirelles
  • (2) Lassina Traoré

Entrenador: Arda Turan

Así va la tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027.

¿Quién transmite el partido de Inter y Shakhtar Donetsk?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: Disney+ Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Inter vs. Shakhtar Donetsk por la Champions League 2026-2027.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Inter recibe a Shakhtar Donetsk en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

InterShakhtar DonetskChampions LeagueFútbol
Redacción 26 Deportes
Redacción 26 Deportes

Autor

Equipo de Canal 26 dedicado a la actualidad del deporte argentino e internacional. Encontrá los resultados, la agenda de partidos y las últimas noticias de fútbol, básquet, tenis y automovilismo, con información sobre los principales torneos, equipos y deportistas. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Con un golazo agónico de Leandro Paredes, Boca dio vuelta la sere contra Vasco da Gama y jugará la final de la Copa Sudamericana

    Con un golazo agónico de Leandro Paredes, Boca dio vuelta la sere contra Vasco da Gama y jugará la final de la Copa Sudamericana

  2. Como 1907 4 - 1 Manchester United:así fue la victoria en la Champions League 2026-2027

    Como 1907 4 - 1 Manchester United: así fue la victoria en la Champions League 2026-2027

  3. Lille 2 - 4 Galatasaray:así fue la derrota en la Champions League 2026-2027

    Lille 2 - 4 Galatasaray: así fue la derrota en la Champions League 2026-2027

  4. River se hizo fuerte en Córdoba:goleó 3 a 0 a Belgrano y volvió a meterse en zona de playoffs

    River se hizo fuerte en Córdoba: goleó 3 a 0 a Belgrano y volvió a meterse en zona de playoffs

  5. Como 1907 vs. Manchester United:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027

    Como 1907 vs. Manchester United: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Con la presencia de Luis Barrionuevo, UTHGRA inauguró un nuevo Centro de Entrenamiento en Temperley

Con la presencia de Luis Barrionuevo, UTHGRA inauguró un nuevo Centro de Entrenamiento en Temperley

Milei quiso reunirse con el rey Felipe VI en España, pero la Casa Real le puso una condición:qué pasó

Javier Milei apuntó contra Pedro Sánchez en España:lo llamó “dictador” y pidió “sacar a los socialistas a patadas”

Comenzó la megasesión especial en Diputados con discapacidad y endeudamiento familiar como ejes del debate

Economía

Crisis en la industria textil:la Justicia abrió el concurso preventivo de Teddy Karagozian y lo unificó con el de Hilado SA

Una fila de máquinas de hilar que están una al lado de la otra.

Tras romper la barrera de los 700 puntos, el riesgo país cierra a la baja apoyado en la mejora de los bonos

El riesgo país rompió la barrera de los 700 puntos por primera vez en un año:los 8 factores que encendieron las alarmas

Javier Milei cuestionó la frase “la gente no llega a fin de mes”:“Es una pelot... del tamaño de una casa”

Internacionales

La salud del papa León XIV:el nuevo parte médico indica que no necesitará tratamiento tras la operación de cáncer de pulmón

El papa León XIV volvió a recorrer la plaza de San Pedro tras su operación por cáncer de pulmón.

Informe | El crecimiento del islam en Europa:Francia es el país occidental con mayor cantidad de musulmanes

Milei quiso reunirse con el rey Felipe VI en España, pero la Casa Real le puso una condición:qué pasó

La canción de Lali Espósito que Pedro Sánchez utilizó para responderle a Javier Milei:“Temazo argentino”