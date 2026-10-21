Inter vs. Shakhtar Donetsk EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Inter vs Shakhtar Donetsk por la Champions League 2026-2027: Minuto a minuto en vivo
20´ Saque de arco para Shakhtar Donetsk
Desde el fondo la pone en juego Dmytro Riznyk.
18´ ¡Tiro desviado de Inter!
Disparo de Ange Bonny y el remate se va afuera.
18´ ¡Inter se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Manuel Akanji fue bloqueado por Marlon Gomes.
18´ Córner para Inter
Ejecuta el tiro de esquina Hakan Çalhanoglu.
15´ Saque de arco para Inter
Desde el fondo la pone en juego Josep Martínez.
15´ ¡Tiro desviado de Shakhtar Donetsk!
Disparo de Oleh Ocheretko y el remate se va afuera.
13´ Fuera de juego en Inter
Posición adelantada de Nicolò Barella.
6´ ¡Shakhtar Donetsk se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Pedro Victor Delmino da Silva fue bloqueado por Josep Martínez.
5´ Saque de arco para Shakhtar Donetsk
Desde el fondo la pone en juego Dmytro Riznyk.
4´ ¡Tiro desviado de Inter!
Disparo de Hakan Çalhanoglu y el remate se va afuera.
4´ Córner para Inter
Ejecuta el tiro de esquina Hakan Çalhanoglu.
3´ ¡Inter se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Nicolò Barella fue bloqueado por Marlon Gomes.
3´ Córner para Inter
Ejecuta el tiro de esquina Hakan Çalhanoglu.
2´ ¡Inter se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Marcus Thuram fue bloqueado por Dmytro Riznyk.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el San Siro, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Inter y Shakhtar Donetsk por la Champions League 2026-2027 será arbitrado por Harm Osmers.
Formación confirmada de Inter
Titulares
- (1) Josep Martínez
- (25) Manuel Akanji
- (95) Alessandro Bastoni
- (30) Carlos Augusto
- (23) Nicolò Barella
- (20) Hakan Çalhanoglu
- (32) Federico Dimarco
- (99) Djed Spence
- (8) Petar Sucic
- (14) Ange Bonny
- (9) Marcus Thuram
Suplentes
- (12) Raffaele Di Gennaro
- (49) Ivan Provedel
- (31) Yann Bisseck
- (46) Leonardo Bovio
- (17) Andy Diouf
- (22) Henrikh Mkhitaryan
- (5) Aleksandar Stankovic
- (7) Piotr Zielinski
- (11) Luis Henrique
- (94) Francesco Pio Esposito
Entrenador: Cristian Chivu
Formación confirmada de Shakhtar Donetsk
Titulares
- (31) Dmytro Riznyk
- (13) Pedro Henrique
- (5) Valeriy Bondar
- (22) Mykola Matviyenko
- (17) Vinicius Tobias
- (10) Pedrinho
- (6) Marlon Gomes
- (77) Gleiker Mendoza
- (27) Oleh Ocheretko
- (30) Alisson Santana
- (9) Kauã Elias
Suplentes
- (23) Kiril Fesyun
- (18) Alaa Ghram
- (20) Oleksandr Karavaiev
- (25) Gabriel Carvalho
- (37) Lucas Ferreira
- (8) Dmytro Kryskiv
- (11) Newerton
- (29) Yehor Nazaryna
- (14) Isaque
- (99) Bruninho
- (49) Luca Meirelles
- (2) Lassina Traoré
Entrenador: Arda Turan
Así va la tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027.
¿Quién transmite el partido de Inter y Shakhtar Donetsk?
Argentina: Disney+ Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Inter vs. Shakhtar Donetsk por la Champions League 2026-2027.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Inter recibe a Shakhtar Donetsk en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Inter vs. Shakhtar Donetsk:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Inter y Shakhtar Donetsk por la Champions League 2026-2027: fecha, hora, estadio y transmisión.