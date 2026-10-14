Shakhtar Donetsk vs. AEK EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Shakhtar Donetsk vs AEK por la Champions League 2026-2027: Minuto a minuto en vivo
37´ Tiro en el palo de Shakhtar Donetsk
¡Estuvo a centímetros! El disparo de Pedro Henrique pega en el palo.
36´ Saque de arco para Shakhtar Donetsk
Desde el fondo la pone en juego Dmytro Riznyk.
33´ Goool de Shakhtar Donetsk
¡Efectivo desde los 12 pasos! Pedro Victor Delmino da Silva anota para Shakhtar Donetsk tras marcar de penal.
32´ Penal para Shakhtar Donetsk
El árbitro marca falta de Filipe Relvas y cobra la pena máxima a favor de Shakhtar Donetsk
27´ Gooool de AEK
Lovro Majer marca para AEK con asistencia de Stavros Pilios.
24´ Fuera de juego en Shakhtar Donetsk
Posición adelantada de Kauã Elias.
22´ Saque de arco para Shakhtar Donetsk
Desde el fondo la pone en juego Dmytro Riznyk.
22´ ¡Tiro desviado de AEK!
Disparo de Milan Vitalis y el remate se va afuera.
20´ ¡Shakhtar Donetsk se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Pedro Henrique fue bloqueado por Harold Moukoudi.
18´ Córner para Shakhtar Donetsk
Ejecuta el tiro de esquina Newerton Martins da Silva.
18´ ¡Shakhtar Donetsk se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Newerton Martins da Silva fue bloqueado por Filipe Relvas.
17´ Tarjeta amarilla para AEK
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Lovro Majer.
13´ Saque de arco para Shakhtar Donetsk
Desde el fondo la pone en juego Dmytro Riznyk.
13´ ¡Tiro desviado de AEK!
Disparo de Luka Jovic y el remate se va afuera.
10´ Saque de arco para AEK
Desde el fondo la pone en juego Alberto Brignoli.
10´ ¡Tiro desviado de Shakhtar Donetsk!
Disparo de Pedro Henrique y el remate se va afuera.
9´ Córner para Shakhtar Donetsk
Ejecuta el tiro de esquina Newerton Martins da Silva.
9´ ¡Shakhtar Donetsk se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alisson Santana fue bloqueado por Alberto Brignoli.
2´ Tiro en el palo de AEK
¡Estuvo a centímetros! El disparo de Harold Moukoudi pega en el palo.
1´ Córner para AEK
Ejecuta el tiro de esquina Lovro Majer.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Stamford Bridge, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Shakhtar Donetsk y AEK por la Champions League 2026-2027 será arbitrado por Chris Kavanagh.
Formación confirmada de Shakhtar Donetsk
Titulares
- (31) Dmytro Riznyk
- (13) Pedro Henrique
- (5) Valeriy Bondar
- (22) Mykola Matviyenko
- (17) Vinicius Tobias
- (10) Pedrinho
- (6) Marlon Gomes
- (11) Newerton
- (27) Oleh Ocheretko
- (30) Alisson Santana
- (9) Kauã Elias
Suplentes
- (23) Kiril Fesyun
- (20) Oleksandr Karavaiev
- (25) Gabriel Carvalho
- (37) Lucas Ferreira
- (8) Dmytro Kryskiv
- (29) Yehor Nazaryna
- (14) Isaque
- (24) Viktor Tsukanov
- (99) Bruninho
- (77) Gleiker Mendoza
- (49) Luca Meirelles
- (2) Lassina Traoré
Entrenador: Arda Turan
Formación confirmada de AEK
Titulares
- (91) Alberto Brignoli
- (2) Harold Moukoudi
- (3) Stavros Pilios
- (12) Lazaros Rota
- (44) Filipe Relvas
- (14) Lovro Majer
- (18) Razvan Marin
- (27) Milan Vitalis
- (9) Luka Jovic
- (11) Aboubakary Koita
- (90) Zini Salvador
Suplentes
- (41) Marios Balamotis
- (22) Charalampos Lykogiannis
- (21) Domagoj Vida
- (16) Kervin Arriaga
- (8) Mijat Gacinovic
- (6) Kaan Kairinen
- (20) Petros Mantalos
- (10) Oleksandr Zubkov
- (23) João Mário
- (19) Barnabás Varga
Entrenador: Marko Nikolic
Así va la tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027.
¿Quién transmite el partido de Shakhtar Donetsk y AEK?
Argentina: Disney+ Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Shakhtar Donetsk vs. AEK por la Champions League 2026-2027.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Shakhtar Donetsk recibe a AEK en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Shakhtar Donetsk vs. AEK:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Shakhtar Donetsk y AEK por la Champions League 2026-2027: fecha, hora, estadio y transmisión.