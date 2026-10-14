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Shakhtar Donetsk vs. AEK EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Sigue en directo el partido entre Shakhtar Donetsk y AEK por la Champions League 2026-2027: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portada de Shakhtar vs AEK por la Champions League.
Shakhtar vs AEK por la Champions League. Foto: Canal26.com
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Shakhtar Donetsk y AEK por Champions League 2026-2027. La pelota comenzará a rodar a las 16:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Stamford Bridge de Londres.

Shakhtar Donetsk vs AEK por la Champions League 2026-2027: Minuto a minuto en vivo

37´ Tiro en el palo de Shakhtar Donetsk

¡Estuvo a centímetros! El disparo de Pedro Henrique pega en el palo.

36´ Saque de arco para Shakhtar Donetsk

Desde el fondo la pone en juego Dmytro Riznyk.

33´ Goool de Shakhtar Donetsk

¡Efectivo desde los 12 pasos! Pedro Victor Delmino da Silva anota para Shakhtar Donetsk tras marcar de penal.

32´ Penal para Shakhtar Donetsk

El árbitro marca falta de Filipe Relvas y cobra la pena máxima a favor de Shakhtar Donetsk

27´ Gooool de AEK

Lovro Majer marca para AEK con asistencia de Stavros Pilios.

24´ Fuera de juego en Shakhtar Donetsk

Posición adelantada de Kauã Elias.

22´ Saque de arco para Shakhtar Donetsk

Desde el fondo la pone en juego Dmytro Riznyk.

22´ ¡Tiro desviado de AEK!

Disparo de Milan Vitalis y el remate se va afuera.

20´ ¡Shakhtar Donetsk se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Pedro Henrique fue bloqueado por Harold Moukoudi.

18´ Córner para Shakhtar Donetsk

Ejecuta el tiro de esquina Newerton Martins da Silva.

18´ ¡Shakhtar Donetsk se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Newerton Martins da Silva fue bloqueado por Filipe Relvas.

17´ Tarjeta amarilla para AEK

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Lovro Majer.

13´ Saque de arco para Shakhtar Donetsk

Desde el fondo la pone en juego Dmytro Riznyk.

13´ ¡Tiro desviado de AEK!

Disparo de Luka Jovic y el remate se va afuera.

10´ Saque de arco para AEK

Desde el fondo la pone en juego Alberto Brignoli.

10´ ¡Tiro desviado de Shakhtar Donetsk!

Disparo de Pedro Henrique y el remate se va afuera.

9´ Córner para Shakhtar Donetsk

Ejecuta el tiro de esquina Newerton Martins da Silva.

9´ ¡Shakhtar Donetsk se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Alisson Santana fue bloqueado por Alberto Brignoli.

2´ Tiro en el palo de AEK

¡Estuvo a centímetros! El disparo de Harold Moukoudi pega en el palo.

1´ Córner para AEK

Ejecuta el tiro de esquina Lovro Majer.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Stamford Bridge, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Shakhtar Donetsk y AEK por la Champions League 2026-2027 será arbitrado por Chris Kavanagh.

Formación confirmada de Shakhtar Donetsk

Titulares

  • (31) Dmytro Riznyk
  • (13) Pedro Henrique
  • (5) Valeriy Bondar
  • (22) Mykola Matviyenko
  • (17) Vinicius Tobias
  • (10) Pedrinho
  • (6) Marlon Gomes
  • (11) Newerton
  • (27) Oleh Ocheretko
  • (30) Alisson Santana
  • (9) Kauã Elias

Suplentes

  • (23) Kiril Fesyun
  • (20) Oleksandr Karavaiev
  • (25) Gabriel Carvalho
  • (37) Lucas Ferreira
  • (8) Dmytro Kryskiv
  • (29) Yehor Nazaryna
  • (14) Isaque
  • (24) Viktor Tsukanov
  • (99) Bruninho
  • (77) Gleiker Mendoza
  • (49) Luca Meirelles
  • (2) Lassina Traoré

Entrenador: Arda Turan

Formación confirmada de AEK

Titulares

  • (91) Alberto Brignoli
  • (2) Harold Moukoudi
  • (3) Stavros Pilios
  • (12) Lazaros Rota
  • (44) Filipe Relvas
  • (14) Lovro Majer
  • (18) Razvan Marin
  • (27) Milan Vitalis
  • (9) Luka Jovic
  • (11) Aboubakary Koita
  • (90) Zini Salvador

Suplentes

  • (41) Marios Balamotis
  • (22) Charalampos Lykogiannis
  • (21) Domagoj Vida
  • (16) Kervin Arriaga
  • (8) Mijat Gacinovic
  • (6) Kaan Kairinen
  • (20) Petros Mantalos
  • (10) Oleksandr Zubkov
  • (23) João Mário
  • (19) Barnabás Varga

Entrenador: Marko Nikolic

Así va la tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027.

¿Quién transmite el partido de Shakhtar Donetsk y AEK?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: Disney+ Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Shakhtar Donetsk vs. AEK por la Champions League 2026-2027.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Shakhtar Donetsk recibe a AEK en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Shakhtar DonetskAEKChampions LeagueFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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