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Lille vs. Galatasaray: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027

Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Lille y Galatasaray por la Champions League 2026-2027: fecha, hora, estadio y transmisión.

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Lille vs Galatasaray por la Champions League. Foto: Canal26.com
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Cuándo y dónde ver el partido entre Lille y Galatasaray por la Champions League 2026-2027. El encuentro se jugará a las 13:45 en el estadio Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Lille vs. Galatasaray, por Champions League 2026-2027?

El partido se juega este Miércoles, 21/10/2026, a partir de las 13:45hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Stade Pierre-Mauroy, ubicado en Villeneuve-d'Ascq.

¿Por dónde ver en vivo Lille vs. Galatasaray, por Champions League 2026-2027?

El encuentro entre Lille y Galatasaray se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Lille vs. Galatasaray, por Champions League 2026-2027?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro A confirmar, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

LilleGalatasarayChampions LeagueFútbol
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