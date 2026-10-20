Lille vs. Galatasaray: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027

Lille vs Galatasaray por la Champions League. Foto: Canal26.com

Cuándo y dónde ver el partido entre Lille y Galatasaray por la Champions League 2026-2027. El encuentro se jugará a las 13:45 en el estadio Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Lille vs. Galatasaray, por Champions League 2026-2027? El partido se juega este Miércoles, 21/10/2026, a partir de las 13:45hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Stade Pierre-Mauroy, ubicado en Villeneuve-d'Ascq.

¿Por dónde ver en vivo Lille vs. Galatasaray, por Champions League 2026-2027? El encuentro entre Lille y Galatasaray se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.