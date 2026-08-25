San Lorenzo vendió a Orlando Gill: de brillar en el Mundial a jugar con el hermano de Mbappé en el Lille

Orlando Gill, arquero de la Selección de Paraguay en el Mundial 2026. Foto: Reuters (Paul Rutherford)

San Lorenzo vendió a Orlando Gill al Lille francés por unos 4 millones de euros por el 50% del pase.

El arquero de la Selección paraguaya viajó a Europa ara firmar con el club de la Ligue 1 por cinco temporadas.

Orlando Gill, arquero de San Lorenzo. Foto: Instagram @orlando_daniel01

El guardameta de 26 años llegará al equipo que es entrenado por Davide Ancelotti, hijo del seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti.

El uno del país vecino fue una de las figuras de su selección en el último Mundial, especialmente en la tanda de penales en los dieciseisavos de final ante Alemania, al detener dos remates teutones.

Orlando Gill, arquero de la Selección de Paraguay en el Mundial 2026. Foto: Reuters (Peter Cziborra)

Además, fue el eje de la resistencia defensiva en los octavos de final ante la Francia de Kylian Mbappé y solo fue vencido desde la penal máxima por el propio delantero del Real Madrid.

“Estoy muy contento y feliz de dar este salto en mi carrera que luché tanto por este sueño y hoy se está cumpliendo”, expresó Gill, quien será compañero del hermano de Kylian, Ethan Mbappé.

Orlando Gill, arquero de la Selección de Paraguay en el Mundial 2026. Foto: Reuters (Amanda Perobelli)

Gill se consolidó como titular en el arco de San Lorenzo gracias a sus actuaciones y despertó el interés de varios clubes grandes del exterior, como el Manchester United, aunque terminó dando el salto al fútbol francés en una baja sensible para el Ciclón y un importante paso en la carrera del arquero.