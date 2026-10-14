Manchester City vs. PSG EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Manchester City vs PSG por la Champions League 2026-2027: Minuto a minuto en vivo
35´ Saque de arco para Manchester City
Desde el fondo la pone en juego Gianluigi Donnarumma.
35´ ¡Tiro desviado de PSG!
Disparo de Achraf Hakimi y el remate se va afuera.
35´ Córner para PSG
Ejecuta el tiro de esquina Ousmane Dembélé.
33´ Saque de arco para PSG
Desde el fondo la pone en juego Matvey Safonov.
31´ Gooool de PSG
Vitinha marca para PSG con asistencia de Warren Zaire Emery.
31´ Tiro en el palo de PSG
¡Estuvo a centímetros! El disparo de Achraf Hakimi pega en el palo.
29´ ¡PSG se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Warren Zaire Emery fue bloqueado por Marc Guéhi.
28´ ¡PSG se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Vitinha fue bloqueado por Gianluigi Donnarumma.
25´ Córner para Manchester City
Ejecuta el tiro de esquina Rayan Cherki.
24´ ¡Tiro desviado de Manchester City!
Disparo de Erling Haaland y el remate se va afuera.
18´ Córner para Manchester City
Ejecuta el tiro de esquina Enzo Fernández.
18´ ¡Manchester City se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Erling Haaland fue bloqueado por Willian Pacho.
16´ ¡PSG se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Vitinha fue bloqueado por Gianluigi Donnarumma.
14´ Goool de PSG
¡Testazo letal! Ousmane Dembélé anota para PSG tras conectar un cabezazo.
12´ Gooool de PSG
Désiré Doué marca para PSG con asistencia de Fabián Ruiz.
11´ Saque de arco para PSG
Desde el fondo la pone en juego Matvey Safonov.
11´ ¡Tiro desviado de Manchester City!
Disparo de Antoine Semenyo y el remate se va afuera.
11´ Córner para Manchester City
Ejecuta el tiro de esquina Enzo Fernández.
10´ ¡Manchester City se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Enzo Fernández fue bloqueado por Matvey Safonov.
8´ ¡PSG se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Warren Zaire Emery fue bloqueado por Gianluigi Donnarumma.
7´ Saque de arco para Manchester City
Desde el fondo la pone en juego Gianluigi Donnarumma.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Etihad Stadium, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Manchester City y PSG por la Champions League 2026-2027 será arbitrado por Sven Jablonski.
Formación confirmada de Manchester City
Titulares
- (1) Gianluigi Donnarumma
- (6) Marc Guéhi
- (24) Josko Gvardiol
- (45) Abdukodir Khusanov
- (3) Rúben Dias
- (5) Elliot Anderson
- (10) Rayan Cherki
- (11) Jeremy Doku
- (17) Enzo Fernández
- (42) Antoine Semenyo
- (9) Erling Haaland
Suplentes
- (13) Marcus Bettinelli
- (28) Gerónimo Rulli
- (21) Rayan Ait Nouri
- (22) Vitor Reis
- (82) Rico Lewis
- (27) Matheus Nunes
- (33) Nico O´Reilly
- (32) Ayyoub Bouaddi
- (47) Phil Foden
- (8) Mateo Kovacic
- (37) Allan
- (7) Iliman Ndiaye
Entrenador: Enzo Maresca
Formación confirmada de PSG
Titulares
- (39) Matvey Safonov
- (5) Marquinhos
- (2) Achraf Hakimi
- (51) Willian Pacho
- (25) Nuno Mendes
- (11) Maghnes Akliouche
- (17) Vitinha
- (8) Fabián Ruiz
- (33) Warren Zaire Emery
- (10) Ousmane Dembélé
- (14) Désiré Doué
Suplentes
- (30) Lucas Chevalier
- (80) Adam Mouak
- (12) Lucas Digne
- (21) Lucas Hernández
- (4) Lucas Beraldo
- (6) Ilya Zabarnyi
- (27) Dro Fernández
- (87) João Neves
- (22) Mika Godts
- (7) Khvicha Kvaratskhelia
- (47) Quentin Ndjantou
- (9) Ferran Torres
Entrenador: Luis Enrique
Así va la tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027.
¿Quién transmite el partido de Manchester City y PSG?
Argentina: Disney+ Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Manchester City vs. PSG por la Champions League 2026-2027.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Manchester City recibe a PSG en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Manchester City vs. PSG:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Manchester City y PSG por la Champions League 2026-2027: fecha, hora, estadio y transmisión.