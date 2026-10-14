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Manchester City vs. PSG EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Sigue en directo el partido entre Manchester City y PSG por la Champions League 2026-2027: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portada de Manchester City vs PSG por la Champions League.
Manchester City vs PSG por la Champions League. Foto: Canal26.com
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Manchester City y PSG por Champions League 2026-2027. La pelota comenzará a rodar a las 16:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Etihad Stadium de Manchester.

Manchester City vs PSG por la Champions League 2026-2027: Minuto a minuto en vivo

35´ Saque de arco para Manchester City

Desde el fondo la pone en juego Gianluigi Donnarumma.

35´ ¡Tiro desviado de PSG!

Disparo de Achraf Hakimi y el remate se va afuera.

35´ Córner para PSG

Ejecuta el tiro de esquina Ousmane Dembélé.

33´ Saque de arco para PSG

Desde el fondo la pone en juego Matvey Safonov.

31´ Gooool de PSG

Vitinha marca para PSG con asistencia de Warren Zaire Emery.

31´ Tiro en el palo de PSG

¡Estuvo a centímetros! El disparo de Achraf Hakimi pega en el palo.

29´ ¡PSG se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Warren Zaire Emery fue bloqueado por Marc Guéhi.

28´ ¡PSG se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Vitinha fue bloqueado por Gianluigi Donnarumma.

25´ Córner para Manchester City

Ejecuta el tiro de esquina Rayan Cherki.

24´ ¡Tiro desviado de Manchester City!

Disparo de Erling Haaland y el remate se va afuera.

18´ Córner para Manchester City

Ejecuta el tiro de esquina Enzo Fernández.

18´ ¡Manchester City se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Erling Haaland fue bloqueado por Willian Pacho.

16´ ¡PSG se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Vitinha fue bloqueado por Gianluigi Donnarumma.

14´ Goool de PSG

¡Testazo letal! Ousmane Dembélé anota para PSG tras conectar un cabezazo.

12´ Gooool de PSG

Désiré Doué marca para PSG con asistencia de Fabián Ruiz.

11´ Saque de arco para PSG

Desde el fondo la pone en juego Matvey Safonov.

11´ ¡Tiro desviado de Manchester City!

Disparo de Antoine Semenyo y el remate se va afuera.

11´ Córner para Manchester City

Ejecuta el tiro de esquina Enzo Fernández.

10´ ¡Manchester City se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Enzo Fernández fue bloqueado por Matvey Safonov.

8´ ¡PSG se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Warren Zaire Emery fue bloqueado por Gianluigi Donnarumma.

7´ Saque de arco para Manchester City

Desde el fondo la pone en juego Gianluigi Donnarumma.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Etihad Stadium, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Manchester City y PSG por la Champions League 2026-2027 será arbitrado por Sven Jablonski.

Formación confirmada de Manchester City

Titulares

  • (1) Gianluigi Donnarumma
  • (6) Marc Guéhi
  • (24) Josko Gvardiol
  • (45) Abdukodir Khusanov
  • (3) Rúben Dias
  • (5) Elliot Anderson
  • (10) Rayan Cherki
  • (11) Jeremy Doku
  • (17) Enzo Fernández
  • (42) Antoine Semenyo
  • (9) Erling Haaland

Suplentes

  • (13) Marcus Bettinelli
  • (28) Gerónimo Rulli
  • (21) Rayan Ait Nouri
  • (22) Vitor Reis
  • (82) Rico Lewis
  • (27) Matheus Nunes
  • (33) Nico O´Reilly
  • (32) Ayyoub Bouaddi
  • (47) Phil Foden
  • (8) Mateo Kovacic
  • (37) Allan
  • (7) Iliman Ndiaye

Entrenador: Enzo Maresca

Formación confirmada de PSG

Titulares

  • (39) Matvey Safonov
  • (5) Marquinhos
  • (2) Achraf Hakimi
  • (51) Willian Pacho
  • (25) Nuno Mendes
  • (11) Maghnes Akliouche
  • (17) Vitinha
  • (8) Fabián Ruiz
  • (33) Warren Zaire Emery
  • (10) Ousmane Dembélé
  • (14) Désiré Doué

Suplentes

  • (30) Lucas Chevalier
  • (80) Adam Mouak
  • (12) Lucas Digne
  • (21) Lucas Hernández
  • (4) Lucas Beraldo
  • (6) Ilya Zabarnyi
  • (27) Dro Fernández
  • (87) João Neves
  • (22) Mika Godts
  • (7) Khvicha Kvaratskhelia
  • (47) Quentin Ndjantou
  • (9) Ferran Torres

Entrenador: Luis Enrique

Así va la tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027.

¿Quién transmite el partido de Manchester City y PSG?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: Disney+ Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Manchester City vs. PSG por la Champions League 2026-2027.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Manchester City recibe a PSG en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Manchester CityPSGChampions LeagueFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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