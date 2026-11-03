RB Leipzig vs. Manchester City: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027

RB Leipzig vs Manchester City por la Champions League. Foto: Canal26.com

Cuándo y dónde ver el partido entre RB Leipzig y Manchester City por la Champions League 2026-2027. El encuentro se jugará a las 17:00 en el estadio Red Bull Arena de Leipzig. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan RB Leipzig vs. Manchester City, por Champions League 2026-2027? El partido se juega este Miércoles, 04/11/2026, a partir de las 17:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Red Bull Arena, ubicado en Leipzig.

¿Por dónde ver en vivo RB Leipzig vs. Manchester City, por Champions League 2026-2027? El encuentro entre RB Leipzig y Manchester City se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.