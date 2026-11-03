RB Leipzig vs. Manchester City: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027

¿A qué hora juegan RB Leipzig vs. Manchester City, por Champions League 2026-2027?
El partido se juega este Miércoles, 04/11/2026, a partir de las 17:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Red Bull Arena, ubicado en Leipzig.
¿Por dónde ver en vivo RB Leipzig vs. Manchester City, por Champions League 2026-2027?
El encuentro entre RB Leipzig y Manchester City se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de RB Leipzig vs. Manchester City, por Champions League 2026-2027?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Guida, Marco, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.