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Slovan Bratislava vs. Stuttgart EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Sigue en directo el partido entre Slovan Bratislava y Stuttgart por la Champions League 2026-2027: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portada de Slovan Bratislava vs Stuttgard por la Champions League.
Slovan Bratislava vs Stuttgard por la Champions League. Foto: Canal26.com
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Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Slovan Bratislava y Stuttgart válido por Champions League 2026-2027. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 16:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Pasienky de Bratislava.

Slovan Bratislava vs Stuttgart por la Champions League 2026-2027: Minuto a minuto en vivo

39´ Fuera de juego en Stuttgart

Posición adelantada de Deniz Undav.

23´ Saque de arco para Slovan Bratislava

Desde el fondo la pone en juego Dominik Takac.

23´ ¡Tiro desviado de Stuttgart!

Disparo de Grischa Prömel y el remate se va afuera.

23´ ¡Stuttgart se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Deniz Undav fue bloqueado por Dominik Takac.

23´ ¡Stuttgart se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Deniz Undav fue bloqueado por Dominik Takac.

35´ Saque de arco para Stuttgart

Desde el fondo la pone en juego Fabian Bredlow.

35´ ¡Tiro desviado de Slovan Bratislava!

Disparo de Tigran Barseghyan y el remate se va afuera.

33´ Saque de arco para Slovan Bratislava

Desde el fondo la pone en juego Dominik Takac.

33´ Tiro en el palo de Stuttgart

¡Estuvo a centímetros! El disparo de Josha Vagnoman pega en el palo.

33´ Córner para Stuttgart

Ejecuta el tiro de esquina Chris Führich.

30´ Córner para Slovan Bratislava

Ejecuta el tiro de esquina Tigran Barseghyan.

30´ ¡Slovan Bratislava se acerca al arco rival!

El disparo al arco de César Blackman fue bloqueado por Finn Jeltsch.

28´ Gooool de Stuttgart

Deniz Undav marca para Stuttgart con asistencia de Angelo Stiller.

27´ ¡Slovan Bratislava se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Andraz Sporar fue bloqueado por Finn Jeltsch.

27´ ¡Slovan Bratislava se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Andraz Sporar fue bloqueado por Julian Chabot.

25´ Tarjeta amarilla para Stuttgart

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Bilal El Khannouss.

17´ Saque de arco para Slovan Bratislava

Desde el fondo la pone en juego Dominik Takac.

14´ Saque de arco para Slovan Bratislava

Desde el fondo la pone en juego Dominik Takac.

14´ ¡Tiro desviado de Stuttgart!

Disparo de Ramon Hendriks y el remate se va afuera.

13´ Córner para Stuttgart

Ejecuta el tiro de esquina Angelo Stiller.

11´ Tarjeta amarilla para Stuttgart

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Ramon Hendriks.

8´ Saque de arco para Slovan Bratislava

Desde el fondo la pone en juego Dominik Takac.

8´ ¡Tiro desviado de Stuttgart!

Disparo de Grischa Prömel y el remate se va afuera.

7´ Córner para Stuttgart

Ejecuta el tiro de esquina Angelo Stiller.

7´ ¡Stuttgart se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Angelo Stiller fue bloqueado por Dominik Takac.

5´ Saque de arco para Slovan Bratislava

Desde el fondo la pone en juego Dominik Takac.

4´ ¡Tiro desviado de Stuttgart!

Disparo de Grischa Prömel y el remate se va afuera.

4´ Córner para Stuttgart

Ejecuta el tiro de esquina Angelo Stiller.

2´ ¡Slovan Bratislava se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Tigran Barseghyan fue bloqueado por Fabian Bredlow.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Pasienky, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Slovan Bratislava y Stuttgart por la Champions League 2026-2027 será arbitrado por Irfan Peljto.

Formación confirmada de Slovan Bratislava

Titulares

  • (71) Dominik Takac
  • (12) Kenan Bajric
  • (28) César Blackman
  • (15) Svetozar Markovic
  • (57) Sandro Cruz
  • (11) Tigran Barseghyan
  • (21) Suleiman Camara
  • (70) Cristian Martínez
  • (20) Alen Mustafic
  • (3) Peter Pokorny
  • (99) Andraz Sporar

Suplentes

  • (1) Aleksandar Popovic
  • (49) Sahmkou Camara
  • (2) Samuel Kozlovsky
  • (6) Kevin Wimmer
  • (8) Artur Gajdos
  • (5) Rahim Ibrahim
  • (77) Danylo Ignatenko
  • (10) Nino Marcelli
  • (29) Alexej Maros
  • (88) Daiki Matsuoka
  • (14) Alasana Yirajang
  • (13) Roman Cerepkai

Entrenador: Yaya Touré

Formación confirmada de Stuttgart

Titulares

  • (1) Fabian Bredlow
  • (24) Julian Chabot
  • (3) Ramon Hendriks
  • (29) Finn Jeltsch
  • (4) Josha Vagnoman
  • (11) Bilal El Khannouss
  • (10) Chris Führich
  • (21) Grischa Prömel
  • (6) Angelo Stiller
  • (26) Deniz Undav
  • (17) Dzenan Pejcinovic

Suplentes

  • (33) Marius Funk
  • (22) Lorenz Assignon
  • (14) Luca Jaquez
  • (16) Atakan Karazor
  • (18) Jamie Leweling
  • (47) Yanik Spalt
  • (9) Ermedin Demirovic
  • (44) Leo Sauer

Entrenador: Sebastian Hoeness

Así va la tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027.

¿Quién transmite el partido de Slovan Bratislava y Stuttgart?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: Disney+ Premium, ESPN 4 se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Slovan Bratislava vs. Stuttgart por la Champions League 2026-2027.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Slovan Bratislava recibe a Stuttgart en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Slovan BratislavaStuttgartChampions LeagueFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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