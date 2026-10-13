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Slovan Bratislava vs. Stuttgart: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027

Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Slovan Bratislava y Stuttgart por la Champions League 2026-2027: fecha, hora, estadio y transmisión.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portada de Slovan Bratislava vs Stuttgard por la Champions League.
Slovan Bratislava vs Stuttgard por la Champions League. Foto: Canal26.com
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Cuándo y dónde ver el partido entre Slovan Bratislava y Stuttgart por la Champions League 2026-2027. El encuentro se jugará a las 16:00 en el estadio Pasienky de Bratislava. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Slovan Bratislava vs. Stuttgart, por Champions League 2026-2027?

El partido se juega este Miércoles, 14/10/2026, a partir de las 16:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Pasienky, ubicado en Bratislava.

¿Por dónde ver en vivo Slovan Bratislava vs. Stuttgart, por Champions League 2026-2027?

El encuentro entre Slovan Bratislava y Stuttgart se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN 4, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Slovan Bratislava vs. Stuttgart, por Champions League 2026-2027?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Peljto, Irfan, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Slovan BratislavaStuttgartChampions LeagueFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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