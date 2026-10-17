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Atlético Tucumán vs. Rosario Central EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Atlético Tucumán y Rosario Central por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

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Portada del partido Atlético Tucumán vs Rosario Central por el Torneo Clausura.
Atlético Tucumán vs Rosario Central por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Atlético Tucumán choca ante Rosario Central, en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Monumental Presidente José Fierro ya está lista para que el balón comience a moverse a las 20:00, y tú no te lo puedes perder.

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