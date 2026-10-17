Atlético Tucumán vs. Rosario Central EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Atlético Tucumán vs Rosario Central por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Atlético Tucumán choca ante Rosario Central, en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Monumental Presidente José Fierro ya está lista para que el balón comience a moverse a las 20:00, y tú no te lo puedes perder.