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Gimnasia vs. Atlético Tucumán EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Gimnasia y Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portada del partido Gimnasia de La Plata vs Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026.
Gimnasia de La Plata vs Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026. Foto: Canal26.com
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Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Gimnasia y Atlético Tucumán válido por Torneo Clausura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 18:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata.

Gimnasia vs Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

15´ Tarjeta amarilla para Atlético Tucumán

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Clever Ferreira.

14´ ¡Gimnasia se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Ignacio Miramón fue bloqueado por Luis Ingolotti.

9´ Fuera de juego en Atlético Tucumán

Posición adelantada de Clever Ferreira.

9´ Tarjeta amarilla para Gimnasia

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Ignacio Fernández.

8´ Saque de arco para Gimnasia

Desde el fondo la pone en juego Nelson Insfrán.

5´ ¡Atlético Tucumán se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Nicolás Laméndola fue bloqueado por Germán Conti.

4´ Saque de arco para Atlético Tucumán

Desde el fondo la pone en juego Luis Ingolotti.

3´ ¡Tiro desviado de Gimnasia!

Disparo de Ignacio Miramón y el remate se va afuera.

2´ Saque de arco para Atlético Tucumán

Desde el fondo la pone en juego Luis Ingolotti.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Juan Carmelo Zerillo, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Gimnasia y Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Pablo Dóvalo.

Formación confirmada de Gimnasia

Titulares

  • (23) Nelson Insfrán
  • (31) Bautista Barros Schelotto
  • (13) Germán Conti
  • (21) Enzo Martínez
  • (22) Matías Melluso
  • (19) Agustín Colazo
  • (8) Ignacio Fernández
  • (17) Lucas Janson
  • (5) Ignacio Miramón
  • (9) Maximiliano Zalazar
  • (29) Agustín Auzmendi

Suplentes

  • (15) Harlen Castillo
  • (35) Juan Cruz Cortazzo
  • (4) Renzo Giampaoli
  • (43) Mariano Ojeda
  • (25) Alexis Steimbach
  • (10) Nicolás Barros Schelotto
  • (16) Augusto Max
  • (20) Juan Pérez
  • (18) Mateo Seoane
  • (7) Manuel Panaro
  • (26) Franco Torres
  • (32) Marcelo Torres

Entrenador: Ariel Pereyra

Formación confirmada de Atlético Tucumán

Titulares

  • (1) Luis Ingolotti
  • (24) Leonel Di Plácido
  • (26) Clever Ferreira
  • (21) Ignacio Galván
  • (36) Luciano Vallejo
  • (31) Lautaro Godoy
  • (23) Nicolás Laméndola
  • (10) Franco Nicola
  • (11) Renzo Tesuri
  • (19) Leonel Vega
  • (18) Ramiro Ruiz Rodríguez

Suplentes

  • (25) Tomás Durso
  • (6) Gianluca Ferrari
  • (32) Juan José Infante
  • (17) Juan Rodríguez
  • (3) Maximiliano Villa
  • (34) Mauro Carrizo
  • (28) Gabriel Compagnucci
  • (8) Ezequiel Ham
  • (22) Facundo Pimienta
  • (30) Manuel Brondo
  • (14) Alexis Canelo
  • (27) Rodrigo Granillo

Entrenador: Julio César Falcioni

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Gimnasia y Atlético Tucumán?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Gimnasia vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Gimnasia recibe a Atlético Tucumán en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 18:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Gimnasia LPAtlético TucumánTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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