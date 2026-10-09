Gimnasia vs. Atlético Tucumán EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Gimnasia vs Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
15´ Tarjeta amarilla para Atlético Tucumán
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Clever Ferreira.
14´ ¡Gimnasia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ignacio Miramón fue bloqueado por Luis Ingolotti.
9´ Fuera de juego en Atlético Tucumán
Posición adelantada de Clever Ferreira.
9´ Tarjeta amarilla para Gimnasia
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Ignacio Fernández.
8´ Saque de arco para Gimnasia
Desde el fondo la pone en juego Nelson Insfrán.
5´ ¡Atlético Tucumán se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Nicolás Laméndola fue bloqueado por Germán Conti.
4´ Saque de arco para Atlético Tucumán
Desde el fondo la pone en juego Luis Ingolotti.
3´ ¡Tiro desviado de Gimnasia!
Disparo de Ignacio Miramón y el remate se va afuera.
2´ Saque de arco para Atlético Tucumán
Desde el fondo la pone en juego Luis Ingolotti.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Juan Carmelo Zerillo, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Gimnasia y Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Pablo Dóvalo.
Formación confirmada de Gimnasia
Titulares
- (23) Nelson Insfrán
- (31) Bautista Barros Schelotto
- (13) Germán Conti
- (21) Enzo Martínez
- (22) Matías Melluso
- (19) Agustín Colazo
- (8) Ignacio Fernández
- (17) Lucas Janson
- (5) Ignacio Miramón
- (9) Maximiliano Zalazar
- (29) Agustín Auzmendi
Suplentes
- (15) Harlen Castillo
- (35) Juan Cruz Cortazzo
- (4) Renzo Giampaoli
- (43) Mariano Ojeda
- (25) Alexis Steimbach
- (10) Nicolás Barros Schelotto
- (16) Augusto Max
- (20) Juan Pérez
- (18) Mateo Seoane
- (7) Manuel Panaro
- (26) Franco Torres
- (32) Marcelo Torres
Entrenador: Ariel Pereyra
Formación confirmada de Atlético Tucumán
Titulares
- (1) Luis Ingolotti
- (24) Leonel Di Plácido
- (26) Clever Ferreira
- (21) Ignacio Galván
- (36) Luciano Vallejo
- (31) Lautaro Godoy
- (23) Nicolás Laméndola
- (10) Franco Nicola
- (11) Renzo Tesuri
- (19) Leonel Vega
- (18) Ramiro Ruiz Rodríguez
Suplentes
- (25) Tomás Durso
- (6) Gianluca Ferrari
- (32) Juan José Infante
- (17) Juan Rodríguez
- (3) Maximiliano Villa
- (34) Mauro Carrizo
- (28) Gabriel Compagnucci
- (8) Ezequiel Ham
- (22) Facundo Pimienta
- (30) Manuel Brondo
- (14) Alexis Canelo
- (27) Rodrigo Granillo
Entrenador: Julio César Falcioni
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Gimnasia y Atlético Tucumán?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Gimnasia vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Gimnasia recibe a Atlético Tucumán en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 18:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Gimnasia vs. Atlético Tucumán:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Gimnasia y Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.